الشرقية للدخان يعلن عبر في الجول التعاقد مع عرفة السيد

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 21:43

كتب : رضا السنباطي

عرفة السيد - علي جبر - محمود علاء - الزمالك - إنبي

ستكون محطة عرفة السيد المهاجم الدولي السابق في الدوري المصري الممتاز، رفقة الصاعد حديثا نادي الشرقية للدخان.

وقال باسم عادل عضو مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان في تصريحات لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع عرفة السيد في صفقة انتقال حر لمدة ٣مواسم".

واستمر "تعاقدنا مع العديد من الصفقات، أبرزها أسامة العزب، وأحمد متعب، وخالد مصطفى، ومحمود صقر، وأحمد داهش، ومحمد ناصر، وكمال أبو الفتوح، وفراس عفية".

أخبار متعلقة
مصطفى فريد يعلن عبر في الجول انتقاله من الزمالك إلى الشرقية للدخان الصفاقسي لـ في الجول: نتعجب من تصريحات مدرب الشرقية للدخان.. لم تصلنا عروض لضم فراس شواط مدرب الشرقية للدخان: نعمل مع الصفقات في هدوء.. وسنفاجئ الجميع محمد ناصر من النصر إلى الشرقية للدخان

مدرب الشرقية للدخان أتم "سنعلن عن كل الصفقات في مؤتمر صحفي قريبا ".

وصعد الشرقية للدخان بقيادة علاء نوح إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخهم.

عرفة السيد بدأ مسيرته في تليفونات بني سويف، قبل الانتقال إلى الجونة.

ومن الجونة، انضم عرفة السيد إلى الزمالك عام 2013 ولعب معهم لمدة موسم، فاز فيه بلقب كأس مصر، قبل الانتقال إلى طلائع الجيش.

ومن طلائع الجيش، انتقل عرفة السيد إلى وادي دجلة، ثم إلى إنبي، ثم سموحة، حيث انتهى تعاقده مع الفريق السكندري بنهاية الموسم الماضي.

صاحب الـ32 عاما سبق وانضم أيضا إلى منتخب مصر، ولعب مباراة دولية عام 2014 أمام السنغال في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

في الدوري عرفة السيد الشرقية للدخان
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشرقية للدخان يعلن عبر في الجول التعاقد مع عرفة السيد 11 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - الاتحاد يهزم الوكرة ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي البطولة العربية 14 دقيقة | رياضات أخرى
مصارعة - سمر حمزة تحقق برونزية تاريخية في بطولة العالم 41 دقيقة | رياضات أخرى
سواريز: بارتوميو أخبرني بالرحيل عن برشلونة وليس كومان.. وتشافي مناسب ولكن ساعة | الدوري الإسباني
مباشر دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا (0) (2) إسبانيا.. الشوط الثاني ونزول كيليني ساعة | أوروبا
مونديال أندية اليد – بحضور جماهيري رائع.. الزمالك يخسر أمام برشلونة ويلعب على المراكز الترتيبية ساعة | رياضات أخرى
تشكيل المغرب - مايي والكعبي يقودان الهجوم ضد غينيا بيساو.. وبنشرقي على الدكة ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم – السودان يصعب موقفه بتعادل مع غينيا ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي