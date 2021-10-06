الشرقية للدخان يعلن عبر في الجول التعاقد مع عرفة السيد

ستكون محطة عرفة السيد المهاجم الدولي السابق في الدوري المصري الممتاز، رفقة الصاعد حديثا نادي الشرقية للدخان.

وقال باسم عادل عضو مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان في تصريحات لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع عرفة السيد في صفقة انتقال حر لمدة ٣مواسم".

واستمر "تعاقدنا مع العديد من الصفقات، أبرزها أسامة العزب، وأحمد متعب، وخالد مصطفى، ومحمود صقر، وأحمد داهش، ومحمد ناصر، وكمال أبو الفتوح، وفراس عفية".

مدرب الشرقية للدخان أتم "سنعلن عن كل الصفقات في مؤتمر صحفي قريبا ".

وصعد الشرقية للدخان بقيادة علاء نوح إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخهم.

عرفة السيد بدأ مسيرته في تليفونات بني سويف، قبل الانتقال إلى الجونة.

ومن الجونة، انضم عرفة السيد إلى الزمالك عام 2013 ولعب معهم لمدة موسم، فاز فيه بلقب كأس مصر، قبل الانتقال إلى طلائع الجيش.

ومن طلائع الجيش، انتقل عرفة السيد إلى وادي دجلة، ثم إلى إنبي، ثم سموحة، حيث انتهى تعاقده مع الفريق السكندري بنهاية الموسم الماضي.

صاحب الـ32 عاما سبق وانضم أيضا إلى منتخب مصر، ولعب مباراة دولية عام 2014 أمام السنغال في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.