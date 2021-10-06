كرة سلة - الاتحاد يهزم الوكرة ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي البطولة العربية

واصل الاتحاد السكندري حملة الدفاع عن لقب البطولة العربية وهزم الوكرة في ربع النهائي.

ونجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز بنتيجة 76-67 ضمن مباريات ربع النهائي.

وبذلك تضمن مصر التواجد في نهائي البطولة العربية لأندية السلة بمواجهة مرتقبة بين الاتحاد والأهلي.

وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي على صالة برج العرب.

وكانت الفترة الأولى قد انتهت بتقدم الوكرة بنتيجة 17-15، قبل أن يعود الاتحاد ليتقدم بنهاية الفترة الثانية 30-29.

وعاد الوكرة للتقدم من جديد في الفترة الثالثة وأنهاها 51-49.

ونجح الاتحاد السكندري في إثبات جدارته وحقق الفوز بنتيجة 76-67.

أما الأهلي فنجح في تخطي عقبة بيروت اللبناني بنقطتين في أخر ثانية بنتيجة 84-82.