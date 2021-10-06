كرة سلة - الاتحاد يهزم الوكرة ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي البطولة العربية

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 21:40

كتب : FilGoal

الاتحاد ضد الوكرة - كرة سلة

واصل الاتحاد السكندري حملة الدفاع عن لقب البطولة العربية وهزم الوكرة في ربع النهائي.

ونجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز بنتيجة 76-67 ضمن مباريات ربع النهائي.

وبذلك تضمن مصر التواجد في نهائي البطولة العربية لأندية السلة بمواجهة مرتقبة بين الاتحاد والأهلي.

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وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي على صالة برج العرب.

وكانت الفترة الأولى قد انتهت بتقدم الوكرة بنتيجة 17-15، قبل أن يعود الاتحاد ليتقدم بنهاية الفترة الثانية 30-29.

وعاد الوكرة للتقدم من جديد في الفترة الثالثة وأنهاها 51-49.

ونجح الاتحاد السكندري في إثبات جدارته وحقق الفوز بنتيجة 76-67.

أما الأهلي فنجح في تخطي عقبة بيروت اللبناني بنقطتين في أخر ثانية بنتيجة 84-82.

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