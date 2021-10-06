مصارعة - سمر حمزة تحقق برونزية تاريخية في بطولة العالم

حققت سمر حمزة برونزية تاريخية لصالح مصر في بطولة العالم للمصارعة كأول ميدالية نسائية لمصر في تاريخ البطولة.

وحققت سمر حمزة برونزية منافسات تحت 76 كجم في بطولة العالم للمصارعة الحرة.

وتغلبت سمر حمزة على بطلة الهند بنتيجة 2-1 لتحقق أول ميدالية عالمية في تاريخ مصر على مستوى السيدات.

سمر حمزة تكتب التاريخ وتحقق برونزية بطولة العالم للمصارعة وزن تحت 76 كجم والمقامة في النرويج بالفوز على بطلة الهند 2-1. 🇪🇬🤼‍♀️ سمر تحقق أول ميدالية مصرية منذ بطولة العالم 2006 في جوانزو عندما حقق محمد إبراهيم بوجي الميدالية الذهبية.🥉 pic.twitter.com/Ct1Imsbrb7 — FilGoal (@FilGoal) October 6, 2021

وكانت أخر ميدالية حققتها مصر في بطولة العالم في 2006 عن طريق محمد إبراهيم بوجي.

وحقق بوجي في بطولة جوانزو 2006 الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 84 كجم.

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