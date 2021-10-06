مصارعة - سمر حمزة تحقق برونزية تاريخية في بطولة العالم

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 21:13

كتب : FilGoal

سمر حمزة - مصارعة

حققت سمر حمزة برونزية تاريخية لصالح مصر في بطولة العالم للمصارعة كأول ميدالية نسائية لمصر في تاريخ البطولة.

وحققت سمر حمزة برونزية منافسات تحت 76 كجم في بطولة العالم للمصارعة الحرة.

وتغلبت سمر حمزة على بطلة الهند بنتيجة 2-1 لتحقق أول ميدالية عالمية في تاريخ مصر على مستوى السيدات.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو – ضياء جودة يخسر فرصة المنافسة على برونزية المصارعة أولمبياد طوكيو 2020 - ضياء جودة يتأهل للترضية في المصارعة الحرة.. وموعد مشاركته أولمبياد طوكيو – ضياء جودة يخسر أمام مصنف المصارعة الأول.. وينتظر الترضية أولمبياد طوكيو – عمرو رضا يخسر ربع نهائي المصارعة.. وينتظر الترضية

وكانت أخر ميدالية حققتها مصر في بطولة العالم في 2006 عن طريق محمد إبراهيم بوجي.

وحقق بوجي في بطولة جوانزو 2006 الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 84 كجم.

لمشاهدة أخر ثواني اللقاء

مصارعة حرة سمر حمزة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال أندية اليد - طريق الزمالك بعد الخسارة من برشلونة.. مواجهتان لحصد الخامس 39 دقيقة | رياضات أخرى
الشرقية للدخان يعلن عبر في الجول التعاقد مع عرفة السيد 51 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - الاتحاد يهزم الوكرة ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي البطولة العربية 55 دقيقة | رياضات أخرى
مصارعة - سمر حمزة تحقق برونزية تاريخية في بطولة العالم ساعة | رياضات أخرى
سواريز: بارتوميو أخبرني بالرحيل عن برشلونة وليس كومان.. وتشافي مناسب ولكن ساعة | الدوري الإسباني
مباشر دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا (1) (2) إسبانيا.. جووووول تقليص الفارق 2 ساعة | أوروبا
مونديال أندية اليد – بحضور جماهيري رائع.. الزمالك يخسر أمام برشلونة ويلعب على المراكز الترتيبية 2 ساعة | رياضات أخرى
تشكيل المغرب - مايي والكعبي يقودان الهجوم ضد غينيا بيساو.. وبنشرقي على الدكة 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي