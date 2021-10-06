مونديال أندية اليد – بحضور جماهيري رائع.. الزمالك يخسر أمام برشلونة ويلعب على المراكز الترتيبية

ودع نادي الزمالك بطولة كأس العالم لليد للأندية بعد الخسارة أمام برشلونة في ربع النهائي.

وخسر الزمالك أمام برشلونة بنتيجة 36-32 على صالة الجوهرة، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وأنهى الزمالك الشوط الأول متأخرا بفارق هدف واحد، وبنتيجة 18-17.

وفي الشوط الثاني، اتسع الفارق مع هبوط في أداء الزمالك، ليفوز برشلونة بنتيجة 36-32.

وسيلعب برشلونة مع بينهيروس البرازيلي في نصف النهائي مساء غد الخميس.

أما الزمالك، فسيتحول إلى الدور الترتيبي من مجموعتين على المراكز الخامس إلى العاشر.

حضور رائع

المباراة شهدت حضورا جماهيريا رائعا للمشجعين المصريين الذين أتوا لمؤازرة نادي الزمالك. وقدموا دخلة رائعة للفريق قبل انطلاقة اللقاء.

"تيفو" جماهير الزمالك قبل انطلاق المباراة 🏹🌟 pic.twitter.com/aDR9YSqXUP — FilGoal (@FilGoal) October 6, 2021

بداية رائعة

الزمالك قدم بداية رائعة للمباراة، وصلت للتقدم بنتيجة 5-0، ليستمر برشلونة لمدة 7 دقائق بدون تسجيل.

برشلونة بدأ الدخول في أجواء اللقاء بعد ذلك مع الوقت، ليصل إلى التعادل الأول بنتيجة 14-14 في الدقيقة الـ24.

برشلونة أخذ الأسبقية بعهد ذلك، ولم يتخل عنها لنهاية المباراة، ولينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة 18-17.

الشوط الثاني

الزمالك بدأ الشوط الثاني جيدا، لكن الفريق تلقى هدفين متتاليين في الدقيقتين الـ12 والـ13، ليوسع برشلونة الفارق إلى 6 أهداف، وبنتيجة 26-20.

وحاول ممثلو مصر وإفريقيا العودة في النتيجة مجددا، لكن تألق جوسنالو بيريز دي فارجاس حارس برشلونة حال دون تقليص الفارق.

وسيلعب برشلونة مع بينهيروس البرازيلي في نصف النهائي مساء غد الخميس.

أما الزمالك، فسيتحول إلى الدور الترتيبي من مجموعتين على المراكز الخامس إلى العاشر.

وسيتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة الوحدة السعودي، وجامعة سيدني الأسترالي.

ويلعب الزمالك مع جامعة سيدني الأسترالي مساء غد الخميس، ثم يلعب مع الوحدة السعودي يوم السبت.