سواريز: بارتوميو أخبرني بالرحيل عن برشلونة وليس كومان.. وتشافي مناسب ولكن

تحدث لويس سواريز لاعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني عن برشلونة فريقه السابق وطريقة رحيله عن النادي، والتى اعتبرها أنها كانت غير لائقة.

وقال سواريز في تصريحات عبر موقع "تويتش": "كنت على استعداد لتخفيض راتبي إذا طلبت إدارة برشلونة ذلك مني، وبالتالي كنت سأبقى".

وأضاف "مكالمة الوداع مع رونالد كومان استغرقت حوالي أربعين ثانية فقط، أخبرني أنني لم أنسجم مع خططه، هذه ليست طريقة لفصل شخص من عمله".

وتابع "كومان لم يكن لديه الشخصية ليقول لي إنه يريدني، لقد اتصل بي بارتوميو وقال لي إنني لست ضمن خيارات المدرب".

وعن إمكانية توقيع برشلونة مع تشافي هيرنانديز لتدريب برشلونة قال سواريز: "تشافي يعرف أن النادي يجب أن يلعب 4-3-3 وليس عليه القيام بأشياء غريبة، هناك عائق أمام تشافي وهو وجود أصدقاء له في غرفة الملابس، لكني أعتقد أنه الشخص المناسب لتولي الأمور".

وواصل "إذا جاء تشافي أعتقد أنهم سيضطرون إلى تقديم مشروع له دون صعوبات اقتصادية، برشلونة لديهم لاعبون يصنعون الفارق، لكن عليهم تحليل الأمور وأن تكون التعليمات والتكتيكات واضحة".

وأوضح سواريز "التسجيل على برشلونة كان أمر مؤلم، لكنهم على أرض الملعب هم خصمي، في مبارتنا أمام برشلونة السبت الماضي رأيت الفريق بحالة سيئة، الصورة تتحدث عن نفسها".

وأشار إلى أن رغبته كانت دائما اللعب لبرشلونة "كانت رغبتي اللعب في برشلونة وكنت أريد الوصول في الوقت المناسب، ووصلت بالفعل في الوقت المناسب".

واختتم تصريحاته قائلا: "أطلب من جماهير برشلونة الصبر مع التغيير الذي يحدث حاليا، بمرور الوقت سيكون النادي قادر على جلب لاعبين جدد، البارسا سيظل واحد من أكبر الفرق في العالم".

سواريز البالغ من العمر 34 عاما في موسمه الأول مع أتليتكو مدريد قاد الفريق للفوز ببطولة الدوري الإسباني وسجل 21 هدفا.

وفي الموسم الجاري سجل سواريز 5 أهداف حتى الآن خلال 10 مباريات لعبها في مختلف البطولات.