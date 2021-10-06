سواريز: بارتوميو أخبرني بالرحيل عن برشلونة وليس كومان.. وتشافي مناسب ولكن

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 20:36

كتب : عمر خالد

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

تحدث لويس سواريز لاعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني عن برشلونة فريقه السابق وطريقة رحيله عن النادي، والتى اعتبرها أنها كانت غير لائقة.

وقال سواريز في تصريحات عبر موقع "تويتش": "كنت على استعداد لتخفيض راتبي إذا طلبت إدارة برشلونة ذلك مني، وبالتالي كنت سأبقى".

وأضاف "مكالمة الوداع مع رونالد كومان استغرقت حوالي أربعين ثانية فقط، أخبرني أنني لم أنسجم مع خططه، هذه ليست طريقة لفصل شخص من عمله".

أخبار متعلقة
التشكيل - إيطاليا وإسبانيا دون مهاجم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضرس العقل يمنع كاسيميرو من تمثيل البرازيل تقرير: إدارة جالاتا سراي تقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد من الزمالك

وتابع "كومان لم يكن لديه الشخصية ليقول لي إنه يريدني، لقد اتصل بي بارتوميو وقال لي إنني لست ضمن خيارات المدرب".

وعن إمكانية توقيع برشلونة مع تشافي هيرنانديز لتدريب برشلونة قال سواريز: "تشافي يعرف أن النادي يجب أن يلعب 4-3-3 وليس عليه القيام بأشياء غريبة، هناك عائق أمام تشافي وهو وجود أصدقاء له في غرفة الملابس، لكني أعتقد أنه الشخص المناسب لتولي الأمور".

وواصل "إذا جاء تشافي أعتقد أنهم سيضطرون إلى تقديم مشروع له دون صعوبات اقتصادية، برشلونة لديهم لاعبون يصنعون الفارق، لكن عليهم تحليل الأمور وأن تكون التعليمات والتكتيكات واضحة".

وأوضح سواريز "التسجيل على برشلونة كان أمر مؤلم، لكنهم على أرض الملعب هم خصمي، في مبارتنا أمام برشلونة السبت الماضي رأيت الفريق بحالة سيئة، الصورة تتحدث عن نفسها".

وأشار إلى أن رغبته كانت دائما اللعب لبرشلونة "كانت رغبتي اللعب في برشلونة وكنت أريد الوصول في الوقت المناسب، ووصلت بالفعل في الوقت المناسب".

واختتم تصريحاته قائلا: "أطلب من جماهير برشلونة الصبر مع التغيير الذي يحدث حاليا، بمرور الوقت سيكون النادي قادر على جلب لاعبين جدد، البارسا سيظل واحد من أكبر الفرق في العالم".

سواريز البالغ من العمر 34 عاما في موسمه الأول مع أتليتكو مدريد قاد الفريق للفوز ببطولة الدوري الإسباني وسجل 21 هدفا.

وفي الموسم الجاري سجل سواريز 5 أهداف حتى الآن خلال 10 مباريات لعبها في مختلف البطولات.

لويس سواريز برشلونة أتليتكو مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال أندية اليد - طريق الزمالك بعد الخسارة من برشلونة.. مواجهتان لحصد الخامس 13 دقيقة | رياضات أخرى
الشرقية للدخان يعلن عبر في الجول التعاقد مع عرفة السيد 25 دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - الاتحاد يهزم الوكرة ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي البطولة العربية 28 دقيقة | رياضات أخرى
مصارعة - سمر حمزة تحقق برونزية تاريخية في بطولة العالم 55 دقيقة | رياضات أخرى
سواريز: بارتوميو أخبرني بالرحيل عن برشلونة وليس كومان.. وتشافي مناسب ولكن ساعة | الدوري الإسباني
مباشر دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا (0) (2) إسبانيا.. تغييران للأتزوري ساعة | أوروبا
مونديال أندية اليد – بحضور جماهيري رائع.. الزمالك يخسر أمام برشلونة ويلعب على المراكز الترتيبية ساعة | رياضات أخرى
تشكيل المغرب - مايي والكعبي يقودان الهجوم ضد غينيا بيساو.. وبنشرقي على الدكة ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي