تشكيل المغرب - مايي والكعبي يقودان الهجوم ضد غينيا بيساو.. وبنشرقي على الدكة

تواجد أشرف بنشرقي على مقاعد بدلاء منتخب المغرب لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقي المغرب مع غينيا بيساو على أرضية ملعب الأمير عبد الله في مدينة الرباط ضمن مواجهات الجولة الثالثة.

لاعب الزمالك شارك أمام السودان من قبل كبديل في التوقف الدولي الماضي في آخر دقيقتين في الجولة الأولى من التصفيات.

وفضل وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس الدفع بـ أيوب الكعبي في مركز المهاجم

وجاء تشكيل منتخب المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – غانم سايس – أدم ماسينا

الوسط: عمران لوزا – إلياس شاعير – سفيان أمرابط - أيمن برقوق

الهجوم: ريان مايي – أيوب الكعبي

ويحتل المنتخب المغربي المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة بعد تأجيل مواجهة غينيا.

بينما يتصدر منتخب غينيا بيساو الترتيب برصيد 4 نقاط من مباراتين.

وأعلن أمس منتخب غينيا بيساو إصابة 25 لاعبا بالتسمم عشية المباراة.

وتضم المجموعة أيضا غينيا والسودان وانتهت مباراتهما في الجولة الثالثة بالتعادل 1-1.