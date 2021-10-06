كرة سلة - الأهلي يخطف الفوز بالثانية الأخيرة أمام بيروت في البطولة العربية

خطف الأهلي فوزا قاتلا في الثانية الأخيرة على بيروت اللبناني بنتيجة 84-82 في ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

الأمريكي مايكل تومسون سجل نقطتين للأهلي في الثانية الأخيرة حاصدا بطاقة التأهل للأهلي في المباراة التي أقيمت على صالة الاتحاد السكندري بالشاطبي.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري والغرافة القطري في نصف النهائي يوم الجمعة 8 أكتوبر.

الربع الأول انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 24-20، وفي الربع الثاني تفوق الفريق اللبناني بنتيجة 48-43.

وواصل الفريق اللبناني تفوقه في الربع الثالث بنتيجة 69-68.

وفي الربع الرابع وقبل 7 ثوان من نهاية اللقاء تعادل كلا الفريقين في النتيجة 82-82.

وخطف الأهلي الفوز القاتل بفضل ثنائية لاعبه الأمريكي مايكل تومسون.