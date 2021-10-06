انتهت كرة سلة - الاتحاد (76)-(67) الوكرة.. نهاية المباراة

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 19:44

كتب : FilGoal

إسماعيل أحمد - الاتحاد السكندري كرة سلة

يلعب الاتحاد السكندري أمام الوكرة القطري ضمن مباريات ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وينتظر الأهلي المصري الفائز من المباراة ليلعب نصف النهائي.

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نهاية المباراة

76-67 للاتحاد

72-61 للاتحاد ومتبقي 40 ثانية

69-61 لصالح الاتحاد

53-54 لصالح الاتحاد

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

39-33 للاتحاد السكندري

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

30-29 للاتحاد السكندري

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

17-14 للوكرة

14-11 تقدم الاتحاد

11-9 للاتحاد ومنتصف الفترة الأولى

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الاتحاد السكندري الوكرة
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