انتهت كرة سلة - الاتحاد (76)-(67) الوكرة.. نهاية المباراة
الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 19:44
كتب : FilGoal
يلعب الاتحاد السكندري أمام الوكرة القطري ضمن مباريات ربع نهائي البطولة العربية للأندية.
وينتظر الأهلي المصري الفائز من المباراة ليلعب نصف النهائي.
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نهاية المباراة
76-67 للاتحاد
72-61 للاتحاد ومتبقي 40 ثانية
69-61 لصالح الاتحاد
53-54 لصالح الاتحاد
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة
39-33 للاتحاد السكندري
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
30-29 للاتحاد السكندري
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى
17-14 للوكرة
14-11 تقدم الاتحاد
11-9 للاتحاد ومنتصف الفترة الأولى
الفترة الأولى
انطلاق المباراة