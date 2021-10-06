بعد الاطمئنان عليه.. الشناوي يشارك في مران منتخب مصر

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 19:26

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

شارك محمد الشناوي في تدريبات منتخب مصر بعد الاطمئنان عليه من خلال الأشعة التي خضع لها.

وحسب الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، فإن الشناوي شارك في مران منتخب مصر، وأدى تدريبات تأهيلية بعد الاطمئنان عليه من خلال الأشعة التي خضع لها.

وأدى المنتخب مرانا تدريبيا مغلقا على أحد ملاعب استاد برج العرب تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني وبمشاركة جميع اللاعبين المختارين.

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وشهد المران اهتماما بالجانب الخططي، وحماسًا وجدية من اللاعبين.

كان اتحاد الكرة قد أعلن تعرض محمد الشناوي لإصابة أمس الثلاثاء، لم يكمل على إثرها الإصابة.

وكشف وائل جمعة مدير منتخب مصر صباح اليوم الأربعاء لـFilGoal.com عن الاطمئنان على حالة الشناوي بعد خضوعه لأشعتين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر ليبيا محمد الشناوي
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