انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة

يلعب الزمالك أمام برشلونة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في مدينة جدة السعودية.

وتأهل الزمالك للبطولة كونه بطل السوبر الإفريقي، بينما برشلونة حامل لقب بطولة العالم هو بطل دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق30 الدرع يسجل صاروخية 32-36

ق30 ميم يسجل 36-31

ق29 الدرع يسجل مجددا والنتيجة 35-31

ق26 أكرم يسري يقلص الفارق 34-29 للفريق الكتالوني

ق23 علي زين يسجل من جديد والزمالك يقلص 32-27

ق21 علي زين يسجل أول أهدافه 31-26

ق20 أحمد مؤمن صفا يقلص الفارق 29-25

ق19 حسن قداح يسجل والنتيجة 24-29

ق18 أكرم يسري يسجل 23-28 لبرشلونة

ق15 والنتيجة 27-21 لبرشلونة

ق13 فارجاس حارس مرمى برشلونة يسجل 26-20

ق12 النتيجة 25-20 لصالح برشلونة

ق11:30 اتساع الفارق للفريق الكتالوني 24-20

ق10 برشلونة يستغل إيقاف الدقيقتين والنتيجة 23-20

ق9 إيقاف دقيقتين لوليد قداح

ق8 رد سريع من برشلونة 21-19

ق7 أحمد الأحمر يسجل 19-20 للفريق الكتالوني

ق6:30 تألق من فارجاس وهنداوي حراس المرمى

ق4:50 إيقاف دقيقتين لخالد وليد

ق3:30 أحمد مؤمن صفا يقلص الفارق 19-18

ق1 برشلونة يتقدم 19-17

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

18-17 سيف الدرع يسجل أخر أهداف المباراة

ق27 يحيى الدرع يسجل والنتيجة 17-16 لبرشلونة

ق26 قداح يسجل والنتيجة 16-15 لبرشلونة

ق25 أول تقدم لبرشلونة

ق24 التعادل 14-14

ق22:14 إيقاف دقيقتين للاعب برشلونة

ق20:40 وساااام سامي يسجل 14-12

ق20 برشلونة تقلص الفارق 13-12

ق19 أكرم يسري يسجل الهدف 13 من رمية جزائية

ق18 برشلونة يقلص الفارق 12-11 للأبيض

ق15 منتصف الشوط الأول والنتيجة 12-9 للزمالك

ق14 أكرم يسري يسجل هدفا رائعا

ق14 سيف الدرع يسجل العاشر 10-6 للزمالك

ق13 الفارق يتقلص لثلاثة أهداف لصالح الزمالك

ق12 الدرع يسجل وبرشلونة يرد 9-5

ق11 برشلونة يقلص الفارق 7-4

ق10 قداح يسجل بنجاح

ق9 النتيجة 6-2 لصالح الزمالك

ق7:56 الأول لبرشلونة

ق7 أكرم يسري يسجل الخامس من رمية جزائية

ق6 حسن وليد قداح يسجل الرابع

ق5 جووووول حسن قداح صاروخية

ق2:15 خالد وليد يسجل مرة أخرى

ق1:30 خالد وليد يفتتح التسجيل

ق1:16 إيقاف دقيقتين للبرشلونة

انطلاق المباراة