مصطفى فريد يعلن عبر في الجول انتقاله من الزمالك إلى الشرقية للدخان

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 18:41

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى فريد شوقي - الشرقية للدخان

أعلن مصطفى فريد شوقي لاعب الزمالك مواليد 2001 انتقاله إلى الشرقية للدخان عبر FilGoal.com.

ويشغل مصطفى فريد مركز صانع الألعاب وكذلك مركز الجناح الهجومي.

وقال مصطفى فريد عبر FilGoal.com: "انتقلت للشرقية للدخان لمدة موسم على سبيل الإعارة".

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وأضاف "شاركت مع الفريق في تدريبات أمس الثلاثاء".

وأردف "امتلك عقدا مع الزمالك حتى 2024، وفضلت الخروج للحصول على فرصة المشاركة في الدوري الممتاز والعودة للزمالك أقوى".

وأتم "طموحي قيادة وسط الزمالك في المستقبل، وأشكر المسؤولين على سماحهم لي بالخروج للإعارة".

وسبق وضم الشرقية للدخان كلا من أحمد ناصر لاعب الزمالك والإسماعيلي الأسبق وكذلك التونسي فراس عيفيه من النجم الساحلي ومحمد ناصر وأحمد داهش من النصر.

ويخوض الشرقية للدخان أول مواسمه في الدوري المصري عبر تاريخه.

مصطفى فريد شوقي الزمالك
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