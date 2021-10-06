مران الزمالك – عبد الشافي يواصل التأهيل وتألق رباعي

استأنف لاعبو الزمالك التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة 5 أيام.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني واللاعبين حول برنامج الفريق خلال التدريبات المقبلة.

كما عقد كارتيرون جلسة خاصة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين من طبيب الفريق وذلك بعد انتهاء فترة الراحة الأخيرة.

فيما واصل محمد عبد الشافي برنامجه العلاجي تحت إشراف محمد أسامة، وخاض بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية الخفيفة في صالة الجيمانزيوم، وذلك بعد الانتهاء من بروتوكول "حقن" الركبة الموضوع للاعب.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، ويسعى كارتيرون إلى رفع المعدلات البدنية للاعبين قبل مواجهة توسكر الكيني.

كما خاض اللاعبون فقرة فنية خاصة تحت إشراف الفرنسي، وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين، وركز المدرب الفرنسي على اللعب السريع من لمسة واحدة دون الاستحواذ على الكرة لفترة طويلة.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية على جزء من الملعب، وشهدت تألقا كبيرا للرباعي محمد عواد ومصطفى فتحي ومحمود علاء وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول بالنادي.

خاض الثلاثي محمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية مجموعة من التدريبات البدنية والفنية تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

وشهدت الفقرة تدريب الحراس على التصدي للتصويبات القريبة من الجانبين الأيمن والأيسر بعد القفز من على الحواجز.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.