اسكواش - وادي دجلة يبرز إنجاز لاعبتيه نوران وهانيا لأول مرة قبل نهائي أمريكا المفتوحة

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 18:01

كتب : FilGoal

نوران جوهر - هانيا الحمامي - اسكواش

أشاد نادي وادي دجلة بتأهل لاعبتيه نوران جوهر وهانيا الحمامي إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش.

وأشار وادي دجلة إلى تأهل لاعبتين من نفس النادي إلى نهائي بطولة أمريكا يحدث لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتواصل نوران جوهر حملة الدفاع عن لقبها بعدما تغلبت على الأمريكية أوليفيا فليتشر في نصف النهائي.

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أما هانيا الحمامي فنجحت في إقصاء نور الشربيني من نصف النهائي في مباراة مثيرة.

وضمن نادي وادي دجلة لقب نسخة السيدات والبالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار.

وكشف نادي وادي دجلة أنه ساهم بشكل فعال في تطوير لعبة الاسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الاسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعب داخل 7 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للاسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

اسكواش نوران جوهر هانيا الحمامي وادي دجلة
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