لاعب ليبيا: سنحاول الحفاظ على صدارة المجموعة بنهاية الصدام مع منتخب مصر

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 17:02

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا

شدد محمد الطبال لاعب وسط منتخب ليبيا على أن فريقه سيحاول الخروج بنتائج إيجابية أمام منتخب مصر في مباراتي تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يستضيف نظيره الليبي 8 أكتوبر الجاري في برج العرب قبل أن يتكرر اللقاء على ملعب الشهداء في ليبيا 11 أكتوبر.

وقال الطبال في تصريحات مصورة: "قطعنا شوطا جيدا في المجموعة بالفوز في أول مباراتين، وسنحاول الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء مصر بالاسكندرية".

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وأضاف "لما لا نحقق النقاط الـ3 في مباراة الجولة الرابعة بليبيا ونحتفظ بصدارة المجموعة".

وأوضح الحارس محمد نشنوش "كل تركيزنا في مباراة الذهاب بمصر، والتواجد في قمة المجموعة يجعلها ندخل اللقاء بمعنويات مرتفعة".

وتابع "سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل الحصول على دفعة معنوية قبل لقاء الإياب ولنزيد الضعوط على المنتخب المصري".

وأكمل "أعد الجماهير الليبية بأننا سنبذل قصارى جهدنا في مواجهتي مصر".

منتخب مصر يتواجد في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط خلف منتخب ليبيا المتصدر برصيد 6 نقاط.

مصر ليبيا منتخب مصر
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