طبيب بيراميدز: محمد حمدي يعاني من جزع حول الركبة.. والسبت يتحدد موقفه من السفر

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 16:58

كتب : FilGoal

احتفال محمد حمدي بهدفه في الاتحاد - الصورة من حسابات بيراميدز الرسمية

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز الموقف الطبي الحالي لمحمد حمدي ظهير أيسر الفريق بعد إصابته الأخيرة في مباراة المنتخب أمام ليبيريا الودية.

محمد حمدي

النادي : بيراميدز

بيراميدز
مصر

وخرج حمدي من معسكر منتخب مصر بسبب تعرضه للإصابة واستحالة لحاقه بمباراتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز: "محمد حمدي يعاني من جزع حول الركبة".

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وأضاف "اللاعب يؤدي حاليا برنامجا علاجيا وتأهيليا مكثفا مع الجهاز الطبي على أمل تجهيزه بأسرع وقت ممكن".

وعن فرص لحاقه بمواجهة عزام التنزاني في الكونفدرالية أوضح "يخضع حمدي لآشعة وفحوصات طبية جديدة يوم السبت المقبل لتقييم حالته بعد الإصابة".

وشدد "في ضوء ذلك سيتحدد موقف محمد حمدي من السفر مع فريق بيراميدز من عدمه إلى تنزانيا".

ويستعد بيراميدز لمواجهة نادي عزام التنزاني يوم 16 أكتوبر الجاري في العاصمة دار السلام بذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واختتم تصريحاته "من المقرر أن يسافر فريق بيراميدز إلى تنزانيا يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري".

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