ضرس العقل يمنع كاسيميرو من تمثيل البرازيل

انسحب كاسيميرو لاعب ريال مدريد من معسكر منتخب البرازيل لخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

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بحسب بيان الاتحاد البرازيلي، فإن اللاعب لن يتمكن من التواجد مع البرازيل بسبب عملية معدية في ضرس العقل.

وتم استدعاء دوجلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا ليتواجد في مكان كاسيميرو.

الاتحاد البرازيلي تواصل مع ريال مدردي وحصل على كل التقارير الطبية والتي أكدت على عدم قدرته على التدرب خلال الأيام الخمسة المقبلة مع ضرورة الراحة الكاملة حسب تأكيدات طبيب المنتخب.

منتخب البرازيل يتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.

ويلتقي السليساو مع منتخبات كولومبيا وفنزويلا وأوروجواي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.