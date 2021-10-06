وائل جمعة لـ في الجول: الأشعة أثبتت سلامة الشناوي.. جاهز للمران

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 16:36

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

أثبتت الأشعة التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عدم معاناته من شد في العضلة الخلفية.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وقال وائل جمعة مدير منتخب مصر لـFilGoal.com: "خضع الشناوي للأشعة مرتين عقب إصابته في مران أمس الثلاثاء استعدادا لمباراتي ليبيا وأشعة أخرى صباح اليوم الأربعاء".

وتابع "الشناوي جاهز للتدرب اليوم".

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وكان وائل جمعة نشر تصريحا لصفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في وقت سابق أكد خلاله أن الشناوي سيتواجد بشكل طبيعي في مران اليوم.

وقال وائل جمعة في تصريحات سابقة عبر قناة "النهار" عن الشناوي قائلا: "الشناوي عانى من كدمة أثناء عمليات الإحماء قبل التدريب".

وواصل "كانت تسديدة قوية من أحد اللاعبين اصطدمت بالعضلة الخلفية وتسببت في الكدمة، تم إجراء أشعة للاعب والإصابة بسيطة وسيتواجد معنا غدا".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا يومي الجمعة والإثنين المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط بفارق نقطتين عن ليبيا صاحبة الصدارة.

محمد الشناوي منتخب مصر مصر
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