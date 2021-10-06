سوبر جلوب – بينهيروس يعبر النور بصعوبة وينتظر الفائز من الزمالك وبرشلونة

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 16:23

كتب : عبد الرحمن فوزي

بينهيروس X النور

حقق بينهيروس البرازيلي الفوز على النور السعودي بنتيجة 34-33 في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة في السعودية.

انتهى الشوط الأول بتقدم بينهيروس بنتيجة 19-16 وظلت المباراة متفاوتة طوال أحداث الشوط الثاني مابين تعزيز تقدم الفريق البرازيلي وتقليص الفارق من النور.

وشهدت الدقائق الأخيرة صحوة من النور الذي قلص الفارق لهدف واحد فقط مع تألق حارسه محمد السالم.

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وكاد النور أن يصل يدرك هدف التعادل في الثواني الأخيرة لولا ارتكاب حسين الصياد لخطأ مهاجم فقد بسببه الفريق الاستحواز لتنتهي المباراة بفوز الفريق البرازيلي.

وينتظر بينهيروس الفائز من مباراة ربع النهائي الآخر التي ستقام الليلة بين الزمالك وبرشلونة، والتي سيتأهل منها الفائز لمواجهة الفريق البرازيلي في نصف النهائي.

وفي مباراة أخرى في ربع النهائي فاز ماجديبورج الألماني على الدحيل القطري بنتيجة 35-23، ليتأهل ماجديبورج لمواجهة الفائز من ألبورج الدنماركي والوحدة السعودي.

وسيلعب كل من النور، والدحيل، وكاللهيت الأمريكي في المجموعة الأولى لتحديد المراكز بين الخامس والعاشر.

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