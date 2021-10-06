فاركو يعلن موافقة سموحة على ضم إسلام جمال

أعلن نادي فاركو موافقة سموحة على العرض المقدم من جانبه للتعاقد مع إسلام جمال مهاجم الفريق السكندري قبل يوم من غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأوضح فاركو أن التعاقد مع إسلام جمال جاء بناء على طلب ورغبة من المدير الفني للفريق مجدي عبد العاطي.

وتعاقد فاركو مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر للمقاصة ورامى صبري مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان.

هذا بالإضافة لعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.

وذلك إلى جانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالاضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.