الكشف عن الجدول الزمني لليلة مواجهة مصر وليبيا

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 15:19

كتب : هاني العوضي

محمد صلاح كارلوس كيروش منتخب مصر

يعقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا غدا الخميس للحديث عن مواجهة ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقرر أن يقام مؤتمر كيروش في تمام 5:40 دقيقة مساء في قاعة المؤتمرات الصحفية بالملعب الرئيسي لبرج العرب.

وسيتدرب المنتخب المصري أمام الإعلام لـ15 دقيقة من الساعة 6:00 مساء على الملعب الفرعي رقم 1.

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وفي تمام الساعة 7:45 سيعقد المدير الفني لمنتخب ليبيا خافيير كليمينتي مؤتمره الصحفي لحديث عن المباراة.

أما في تمام الساعة 8:00 مساء سيخوض منتخب ليبيا مرانه ولـ15 دقيقة أمام الإعلام في الملعب الرئيسي.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا يومي الجمعة والإثنين المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط بفارق نقطتين عن ليبيا صاحبة الصدارة.

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