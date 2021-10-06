مدرب ليبيا: لن نخاف من منتخب مصر

شدد خافيير كليمينتي المدير الفني لمنتخب ليبيا على أن فريقه لن يخاف من منتخب مصر رغم اعترافه بقوة الفراعنة.

منتخب مصر يستضيف نظيره الليبي 8 أكتوبر الجاري في برج العرب قبل أن يتكرر اللقاء على ملعب الشهداء في ليبيا 11 أكتوبر.

وقال كليمينتي في تصريحات مصورة: "منتخب مصر أقوى فرق المجموعة، ولذلك هناك صعوبة في مواجهته مرتين خلال 3 أيام، فمنتتخب مصر يملك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين".

وأضاف المدرب الإسباني "سنلعب بحماس كبير وأثق في كل اللاعبين وأعلم أنهم سيلعبون مباريات ممتازة أمام مصر".

وواصل "اعرف المنتتخب المصري جيدا وأعرف اللاعبين المصريين في أوروبا وأنا جاهز دائما".

وأكمل "شاهدت مباراة مصر وليبيريا الودية، لكنها كانت مباراة في إطار ودي، لعبت ليبيريا حسب مستواها، ونحن سنلعب بشكل آخر".

وأردف كليمينتي "علينا عدم الخوف من المنتخب المصري، نعرف مدى قوته في القارة الإفريقية لكننا لن نخاف من الفراعنة".

وأتم "هناك العديد من الظروف التي تشكل عقبة أمام لاعبي المنتخب الليبي لكن لديهم حماس كبير وأنا واثق من حماسهم لتجاوز كل العقبات التي يواجهونها".

منتخب مصر يتواجد في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط خلف منتخب ليبيا المتصدر برصيد 6 نقاط.