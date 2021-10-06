الدوري المصري.. هل يسير على النظام الإنجليزي أم يستمر مثل الإسباني والإيطالي والسعودي

تفشى فيروس كورونا في الربع الأول من عام 2020 وبسببه تأجلت العديد من الدوريات والمسابقات القارية.

ومع عودة الدوريات والمسابقات القارية للاستئناف تقرر إقامة المباريات بخمسة تبديلات بدلا من الثلاثة المعتادين.

وقبل الموسم الجديد من الدوري المصري يظل السؤال؟ هل يستمر بخمسة تبديلات أم يعود للنظام الطبيعي ذو الثلاثة تبديلات.

فقبل بداية الموسم الماضي 2020-2021 تقرر أن يقام الدوري وكأس مصر والسوبر المصري بخمسة تبديلات على أن يقام الموسم المقبل بثلاثة تبديلات بشكل طبيعي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق من نسخة اللائحة الجديدة للدوري أنه تقرر عودة قائمة الـ18 لاعبا لكل مباراة مع إجراء ثلاثة تبديلات فقط.

وذلك بعد وجود قائمة تضم 20 لاعبا وخمسة تبديلات في الموسمين الماضيين فقط.

وعلم FilGoal.com في وقت لاحق أن هناك لائحة تعدها رابطة الأندية يتحدد من خلالها العديد من النقاط بشأن الموسم الجديد ومنها عدد التبديلات واللاعبين المتواجدين على القائمة.

ومن هنا توجه FilGoal.com لسؤال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وأجاب "من قال إن هناك لائحة متواجدة للدوري؟ اللائحة يتم إعدادها حاليا وسيتم الإعلان عنها يوم قرعة الدوري".

وبسؤاله هل الاتجاه خمسة أم ثلاثة تبديلات أجاب "من المبكر الإعلان الآن لأن كل شيء سيعلن عنه يوم القرعة".

وتقام قرعة الدوري يوم الثلاثاء المقبل على أن ينطلق الموسم في الـ25 من الشهر الجاري.

حسنا ماذا يحدث في الدوريات الكبرى؟

في إنجلترا تم استكمال موسم 2019-2020 بعد تفشي كورونا مباشرة بخمسة تبديلات، ولكن في الموسم الماضي عاد بريميرليج للنظام التقليدي مباشرة.

نظام تعرض لانتقادات عديدة من بعض المدربين أبرزها كان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول

وقال كلوب آنذاك: "الموسم الجديد صعب ومزدحم للغاية، وبالنظر إلى عدد المباريات التي يتعين على كل فريق خوضها، كنا نفضل السماح لكل فريق بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة".

وتابع "نحن مستعدون للعب كل ثلاثة أو أربعة أيام، ولكن نحتاج لإيجاد طريقة لمساعدة اللاعبين والحفاظ على الجودة التي نمتلكها".

في المقابل فقد استمرت الدوريات الأربعة الكبرى الأخرى الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بنظام الخمسة تبديلات.

هذا بالإضافة إلى إقامة يورو 2020 بنظام الخمسة تبديلات.

وفي الموسم الجاري لم يتغير الوضع، بريميرليج هو الدوري الوحيد في الخمسة الكبار الذي يقام بثلاثة تبديلات فقط.

وعلى المستوى العربي فإن الدوري السعودي الأقرب لمصر يقام بخمسة تبديلات مع بداية الموسم الجاري.

وفي المسابقات القارية في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سوف يستمر العمل بنظام الخمسة تبديلات.

فماذا سيحدث في الدوري المصري؟ هذا ما سنعرفه بعد عدة أيام؟

أجرى الحوار مع أحمد دياب: أحمد الخولي