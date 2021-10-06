قبل مواجهة المغرب.. تسمم 25 لاعبا من غينيا بيساو

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 14:10

كتب : عبد الرحمن فوزي

منتخب غينيا بيساو

أعلن اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم إصابة 25 لاعبا من عناصر الفريق بالتسمم قبل مواجهة المغرب في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب غينيا بيساو مع المغرب اليوم الأربعاء في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في المباراة التي ستقام على ملعب الأمير مولاي عبدالله في المغرب.

وفقا لاتحاد غينيا بيساو فإن جميع أفراد اللاعبين من 25 لاعبا وأفراد الجهاز الفني والتقني قد تعرضوا لحالة تسمم قبل خوض المباراة ويواجهون خطر عدم القدرة على اللعب.

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ويعاني جميع أفراد البعثة من قيء والإسهال عقب تناولهم لوجبة العشاء مساء أمس، وقد تم نقلهم للمستشفى للحصول على المزيد من العناية.

ولم يعلن حتى الآن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موقفه من لعب المباراة في موعدها أو إلغاؤها أو تأجيلها في حالة عدم قدرة منتخب غينيا بيساو على خوض المباراة بشكل طبيعي.

وكان منتخب المغرب قد تأجلت مباراته في الجولة الماضية مع غينيا بسبب وقوع انقلاب عسكري واشتباكات عسكرية في غينيا بقرب مقر إقامة المنتخب المغربي، لذلك قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل المباراة ولعب غينيا لباقي المباريات خارج ملعبها.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة التاسعة بجانب كل من غينيا بيساو، وغينيا، والسودان.

ويحتل منتخب غينيا بيساو صدارة المجموعة بأربعة نقاط وبفارق نقطة عن المغرب الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

المغرب غينيا بيساو تصفيات كأس العام
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