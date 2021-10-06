تحديد موعد انتظام محمد شريف في مران الأهلي

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 13:46

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف - الأهلي والمقاولون العرب

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي انتظام محمد شريف في مران الفريق الجماعي يوم الجمعة المقبلة بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وحصل لاعب الأهلي على راحة سلبية عقب خروجه من قائمة منتخب مصر المستدعاة للقاء ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشارك محمد شريف في لقاء ليبيريا الودي وسجل هدفين.

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وواصل الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش اليوم الأربعاء في إطار التحضير للقاء الحرس الوطني من النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للأهلي إقامة المران الأخير في القاهرة على ملعب مختار التتش يوم 14 أكتوبر قبل السفر للنيجر لخوض المباراة بعد ذلك بيومين.

الأهلي محمد شريف
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