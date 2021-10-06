منتخب ليبيا: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مصر

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 13:19

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا

أوضح عبد الفتاح قنبيج مدير منتخب ليبيا رغبة فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة نظيره المصري بتصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يستضيف نظيره الليبي 8 أكتوبر الجاري في برج العرب قبل أن يتكرر اللقاء على ملعب الشهداء في ليبيا 11 أكتوبر.

وقال قنبيج لقناة أون تايم سبورتس: "لقاء بين أخوة وأشقاء، وأتمنى التوفيق لهما، نبارك للفائز ونقول للخاسر حظ أفضل".

أخبار متعلقة
مهاجم ليبيا يغيب عن مواجهة مصر قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا السعيد: لدينا الخبرات الكافية للتعامل مع أرضية ملعب ليبيا أحمد سمير لـ في الجول: لن أخذل كيروش.. والمنتخب قادر على تجاوز ليبيا

وأضاف "حظوظ منتخب ليبيا 50%، هدفنا الحفاظ على صدارة المجموعة وتأمين موقفنا، قبل مباراة العودة، إنه حق مشروع لنا".

وواصل "الحفاظ على الصدارة ليس سهلا، ونعلم ظروف المنتخب المصري وتغيير مدربه واستدعاء لاعبين لأول مرة".

وشدد مدير منتخب ليبيا "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة في بنغازي

واستطرد "كذلك للفريق المصري له حق مشروع في تحقيق نتيجة إيجابية في ملعبنا، ونحترم الفريق المصري ورغبته في مواصلة مشوار التأهل لكأس العالم".

وأكمل "محمد صلاح لاعب كبير، ونحييه على جهوده، ونبارك للكرة المصرية والعربية هذا النجم، ونتمنى أن تكون مباراة ممتازة بين الفريقين وتليق بسمعة الفريقين".

وأتم "لدينا لاعبون محترفون في مصر ودوريات أخرى، وجاهزون للعب في مختلف الظروف سواء المناخية أو اللعب على النجيل الصناعي أو الطبيعي، لذا لا تعتبر مشكلة، فاللاعب المحترف جاهز للعب في أي مكان في العالم".

منتخب مصر يتواجد في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط خلف منتخب ليبيا المتصدر برصيد 6 نقاط.

مصر ليبيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدوري المصري.. هل يسير على النظام الإنجليزي أم يستمر مثل الإسباني والإيطالي والسعودي 5 دقيقة | تقرير في الجول
قبل مواجهة المغرب.. تسمم 25 لاعبا من غينيا بيساو 14 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تحديد موعد انتظام محمد شريف في مران الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
عرض أسهم جديدة من مانشستر يونايتد للبيع 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موندو: تعطل مفاوضات تجديد روبيرتو مع برشلونة 53 دقيقة | الدوري الإسباني
منتخب ليبيا: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مصر ساعة | تصفيات كأس العالم
لاعب أيرلندا أول من يرفض تلقي لقاح كورونا ساعة | أوروبا
كلوب عن لقاح كورونا: لا أفهم لماذا يتم تقييد الحريات مقابل سؤالنا للسائقين عن إن كانوا مخمورين ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟