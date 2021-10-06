منتخب ليبيا: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مصر

أوضح عبد الفتاح قنبيج مدير منتخب ليبيا رغبة فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة نظيره المصري بتصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يستضيف نظيره الليبي 8 أكتوبر الجاري في برج العرب قبل أن يتكرر اللقاء على ملعب الشهداء في ليبيا 11 أكتوبر.

وقال قنبيج لقناة أون تايم سبورتس: "لقاء بين أخوة وأشقاء، وأتمنى التوفيق لهما، نبارك للفائز ونقول للخاسر حظ أفضل".

وأضاف "حظوظ منتخب ليبيا 50%، هدفنا الحفاظ على صدارة المجموعة وتأمين موقفنا، قبل مباراة العودة، إنه حق مشروع لنا".

وواصل "الحفاظ على الصدارة ليس سهلا، ونعلم ظروف المنتخب المصري وتغيير مدربه واستدعاء لاعبين لأول مرة".

وشدد مدير منتخب ليبيا "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة في بنغازي

واستطرد "كذلك للفريق المصري له حق مشروع في تحقيق نتيجة إيجابية في ملعبنا، ونحترم الفريق المصري ورغبته في مواصلة مشوار التأهل لكأس العالم".

وأكمل "محمد صلاح لاعب كبير، ونحييه على جهوده، ونبارك للكرة المصرية والعربية هذا النجم، ونتمنى أن تكون مباراة ممتازة بين الفريقين وتليق بسمعة الفريقين".

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𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙡𝙚 of @MoSalah’s incredible strike, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/K2KOuVr0G0 — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2021

وأتم "لدينا لاعبون محترفون في مصر ودوريات أخرى، وجاهزون للعب في مختلف الظروف سواء المناخية أو اللعب على النجيل الصناعي أو الطبيعي، لذا لا تعتبر مشكلة، فاللاعب المحترف جاهز للعب في أي مكان في العالم".

منتخب مصر يتواجد في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط خلف منتخب ليبيا المتصدر برصيد 6 نقاط.