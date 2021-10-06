بدايات مدربي مصر في تصفيات المونديال.. انتصارات وهزيمة واحدة ومواجهة مع ليبيا الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 12:52 كتب : FilGoal كارلوس كيروش يبدأ منتخب مصر مشواره مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد بمواجهتين أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. مصر نستعرض نتائج مدربي المنتخب في المباراة الأولى لتصفيات كأس العالم خلال القرن الحالي. تابع النتائج من هنا منتخب مصر ليبيا كارلوس كيروش تصفيات كأس العالم نرشح لكم أخر الأخبار الدوري المصري.. هل يسير على النظام الإنجليزي أم يستمر مثل الإسباني والإيطالي والسعودي 6 دقيقة | تقرير في الجول قبل مواجهة المغرب.. تسمم 25 لاعبا من غينيا بيساو 15 دقيقة | تصفيات كأس العالم تحديد موعد انتظام محمد شريف في مران الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري عرض أسهم جديدة من مانشستر يونايتد للبيع 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي موندو: تعطل مفاوضات تجديد روبيرتو مع برشلونة 54 دقيقة | الدوري الإسباني منتخب ليبيا: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مصر ساعة | تصفيات كأس العالم لاعب أيرلندا أول من يرفض تلقي لقاح كورونا ساعة | أوروبا كلوب عن لقاح كورونا: لا أفهم لماذا يتم تقييد الحريات مقابل سؤالنا للسائقين عن إن كانوا مخمورين ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الدوري المصري.. هل يسير على النظام الإنجليزي أم يستمر مثل الإسباني والإيطالي والسعودي بدايات مدربي مصر في تصفيات المونديال.. انتصارات وهزيمة واحدة ومواجهة مع ليبيا الأرقام تثبت.. الموسم الحالي هو الأفضل لـ صلاح مع ليفربول منتخب ليبيا: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مصر قبل مواجهة المغرب.. تسمم 25 لاعبا من غينيا بيساو الأكثر مشاهدة 1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ أمس اليوم غدا سوبر جلوب 2021 20 جامعة سيدني | كرة يد 32 ماجديبورج | كرة يد انتهت سوبر جلوب 2021 29 الوحدة | كرة يد 20 سان فرانسيسكو كالهيت | كرة يد انتهت تصفيات كأس العالم - إفريقيا - المغرب - غينيا بيساو لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - السودان - غينيا لم تبدأ 18:00 سوبر جلوب 2021 - برشلونة | كرة يد - الزمالك | كرة يد لم تبدأ 19:00 سوبر جلوب 2021 - النور | كرة يد - بينهيروس | كرة يد لم تبدأ 14:30 دوري الأمم الأوروبية - المستوى الأول - إيطاليا - إسبانيا لم تبدأ 20:45 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - مالي - كينيا لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - تونس - موريتانيا لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - آسيا - أستراليا - عمان لم تبدأ 20:30 تصفيات كأس العالم - آسيا - الصين - فيتنام لم تبدأ 17:00 تصفيات كأس العالم - آسيا - العراق - لبنان لم تبدأ 16:30