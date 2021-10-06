بدايات مدربي مصر في تصفيات المونديال.. انتصارات وهزيمة واحدة ومواجهة مع ليبيا

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 12:52

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

يبدأ منتخب مصر مشواره مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد بمواجهتين أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

نستعرض نتائج مدربي المنتخب في المباراة الأولى لتصفيات كأس العالم خلال القرن الحالي.

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منتخب مصر ليبيا كارلوس كيروش تصفيات كأس العالم
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