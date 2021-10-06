بدايات مدربي مصر في تصفيات المونديال.. انتصارات وهزيمة واحدة ومواجهة مع ليبيا

يبدأ منتخب مصر مشواره مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد بمواجهتين أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

نستعرض نتائج مدربي المنتخب في المباراة الأولى لتصفيات كأس العالم خلال القرن الحالي.

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