لاعب أيرلندا أول من يرفض تلقي لقاح كورونا

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 12:55

كتب : عبد الرحمن فوزي

كالوم روبينسون - أيرلندا

كشف كالوم روبينسون لاعب ويست بروميتش ومنتخب جمهورية أيرلندا عن رفضه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان روبينسون قد أصيب بفيروس كورونا في مناسبتين أولهم في شهر نوفمبر من العام الماضي والمرة الثانية كانت في شهر أغسطس الماضي.

وقال روبينسون في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "أنا لم أتلق اللقاح، هذا اختياري في الوقت الحالي".

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واستمر "بالطبع إنه أمر مزعج بأن أصاب مرتين بالفيروس، ولكن لم أتلق اللقاح على الرغم من ذلك، قد أغير رأيي في وقت ما وأرغب في الحصول عليه ولكن في هذه اللحظة لا أريد ذلك".

وتابع "أنا فقط لم أتلق اللقاح، اعتقد أنه خيارك الشخصي، وأنا خياري في هذه اللحظة ألا أتلقاه".

وأضاف "أعلم أن هناك مدربين وأشخاص يريدون مني القيام بذلك، وهذا صحيح من وجهة نظرهم وتفكيرهم ولكن لكل شخص خياره فيما يريد القيام به، لن أجبر الناس على فعل ذلك إنه خيارك وجسدك".

عدم تلقي روبينسون للقاح فيروس كورونا سيعني غيابه عن مباراة مونتنيجرو في تصفيات كأس العالم لوجودها في القائمة الحمراء للوباء في المملكة المتحدة.

وجود دولة في القائمة الحمراء سيجبر من يسافر إليها من لاعبين أن يدخل في فترة عزل صحي لمدة 10 أيام قبل أن يعود للتدريبات أو المشاركة في المباريات عند عودته للمملكة المتحدة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأقرت الحكومة استثناء للاعبين الذين تم استدعائهم لمنتخبات بلادهم ليتمكنوا من السفر إلى الدول التي تقع في القائمة الحمراء دون الدخول في فترة عزل صحي بعد العودة للمملكة المتحدة بشرط أن يكون اللاعب حاصل على الجرعتين من لقاح كورونا وأن يلتزم بوجوده داخل فقاعة صحية أثناء فترة التوقف الدولي.

أيرنلدا كالوم روبينسون - أيرلندا
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