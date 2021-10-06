إبراهيم نور الدين: طلبت الابتعاد عن مباريات الأهلي لذلك السبب.. وهذا أكثر لاعب يعترض على القرارات

كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولي سبب طلبه الابتعاد عن إسناد مباريات الأهلي له في عام 2017.

وتحدث إبراهيم نور الدين لقناة "النهار" قائلا: "أحيانا كنت أطلب ابتعادي عن مباريات كبرى لأنني لم أكن في لياقة بدنية جيدة ربما تم استبعادي فترة معينة".

واستدرك "لكن بعد تعييني كنت أرفض إدارة المباراة كي لا يحدث قرار خاطئ يعود علي بأمر سلبي، كنت أركز على التواجد في كأس أمم إفريقيا، وفي تلك الفترة لم أدر مباريات لفريق أو اثنين وذهبت لكأس الأمم".

وواصل "حكمت للأهلي والزمالك والإسماعيلي 300 مباراة لكن كأس الأمم ربما تلعبها مرة أو اثنتين، المباريات التي استبعدت نفسي من إدارتها حصدت أكبر منها بكثير".

وأضاف "بعض المباريات تستوعب أخطاء وبعضها لا يستوعب، وفي عام 2017 لم أكن موفقا وكنت أحاول الاعتياد على الحكم الإضافي آنذاك وكان لدي مشاكل مع المساعدين، لو كنت أكملت إدارة المباريات كان ذلك يعني سيري في طريق خاطئ".

وأكمل "الفريق الذي لم أحكم له سوى مباراة واحدة في 2017 أدرت له 5 مباريات الموسم المنصرم كأكثر حكم في مصر أدار له مباريات".

وشدد نور الدين "حينما تدير مباريات للأهلي والزمالك الأكبر في مصر وتصبح أكثر من يدير لهم هذا يعني أنك من فئة الحكام الأولى في مصر".

مشاكل تقنية الفيديو

وعن مشاكل تقنية الفيديو وتصوير المباريات قال: "الحكام يتعرضون للظلم بسبب جودة وزوايا التصوير، هناك جزء من المصورين وقت اللعبة يصور المقصورة أو المدرب فكاميرات البث التليفزيوني هي الخاصة بتقنية الفيديو".

وأكمل "طلبنا من المخرجين والمصورين التركيز مع المباريات ولو هناك لقطة خارج الملعب يجب أن تصورها حينما يتوقف اللعب وبدأ يحدث توافق بيننا".

وشدد "لم أدخل مباراة كي أكون نجمها، هي كاريزما لم أقم بشيء خارج، الموقف الذي يتسبب في اللقطة هو الذي يحدث لي".

وأوضح "لو حدثت ركلة جزاء في آخر دقيقة أحتسبها وأصبح على حق أم لا، أيهما أفضل؟ أعتقد أنني من الحكام ذو الحظ غير الجيد الذين تتسبب لهم المواقف في نجومية لكن تثير الجدول حولي".

أكثر من يعترض على قراراته

وبسؤاله من أكثر لاعب يتعامل باحترام في الملعب أجاب "عماد متعب كان في غاية الاحترام في الملعب حينما حتى كان يعترض، كان يعترض باحترام وأفشة الآن".

وأضاف "وفي الزمالك رغم أن الجمهور سوف يستغرب لكنه طارق حامد، من يرى طارق يعتقد أن هناك مشكلة معنا لكنه لاعب محترم جدا، أحمد حسن حينما لعب مع الزمالك أدرت له مباريات كذلك".

وأتم إبراهيم نور الدين حديثه ضاحكا "رغم أنه صديقي لكن إسلام جمال مع كل صافرة لأي فريق يركض خلفي يقول لي انظر لتقنية الفيديو، وفي مرة قالها لي 15 مرة وكنت سأقذف الصافرة".