بوكيتينيو يتحدث عن ميسي هدية العمر ومشكلة مبابي

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 11:44

كتب : عبد الرحمن فوزي

كيليان مبابي وماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

شدد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي على سعادته بانضمام لاعب بحجم ليونيل ميسي لفريقه ولوجود العديد من النجوم في فريقه.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي

وقال بوكيتينيو في تصريحات خلال مقابلة مع شبكة موفيستار: "ربما يكون الواقع أن سيرخيو راموس أصبح مختلفا عن 2014 وأيضا ميسي ونيمار، هؤلاء اللاعبون عظماء ولكن يجب أن يعتادوا على الواقع".

واستمر "كلنا يدور في أذهاننا أنهم كانوا الأفضل ولكن يجب أن يكونوا في مستواهم، وإذا فعلوا ذلك بالتأكيد يمكننا تحقيق أي شيء ولكن المعركة تبدأ في العثور على أفضل نسخة من كل واحد ويجب أن تكون الأوركسترا متناغمة".

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وتابع "ميسي شخصية عالمية وربما هو الأفضل في كل العصور، وجوده كان هدية العمر، لم يتوقع أحد نهاية رحلته مع برشلونة ولا حتى الرئيس، أو ليوناردو، والنادي بشكل عام قام بعمل رائع للتعاقد معه".

وأكمل "لقد زادت التوقعات بشكل كبير في باريس والعالم كله، أحب طبيعته وشعوره بأنه يريد أن يرد العاطفة التي تلقاها".

وأضاف "مشكلة مبابي؟ لطالما رأيت أن فكرة النادي هي أن يستمر معنا ورأيته هادئ، إنه محترف رائع ولقد احترم تعاقده، كيليان رجل ذكي، شاب ولكنه ناضج كلاعب كرة قدم غير عادي، هو بطل العالم وهو الحاضر والمستقبل".

وكان مبابي قد صرح على رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الماضية وهو ما لم يسمح به النادي.

وشدد "نيمار لديه علاقة جيدة مع الجميع، لديه قلب كبير في السر هو حساس ويحب معانقة الناس ولديه جوهر جيد، ثم لديه تلك التنافسية المبكرة الجامحة لكنه شاب رائع".

وأتم "أكثر ما يقدرونه هو العفوية، لا يبحثون عن مراجع ولكن عن كونك طبيعي، يمكنك إنشاء علاقة ثقة لإخبارهم برأيك بحرية والعكس صحيح، وفي غرف خلع الملابس يتم منح الامتيازات بحكم طبيعة بضعهم البعض، هم أسماء كبيرة ولكن الأداء الجماعي هو ما يمنحك الفوز".

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا صدارة الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة وبفارق ست نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

كما يحتل الفريق صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف عن لايبزج صاحب المركز الثاني بأربعة نقاط لكل منهم.

باريس سان جيرمان كيليان مبابي ليونيل ميسي
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