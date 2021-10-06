الإسماعيلي: سنتظلم ضد عقوبة عبد الرحمن مجدي

أعلن علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي نية ناديه التقدم بتظلم ضد العقوبة الموقعة على لاعب الفريق عبد الرحمن مجدي وإيقافه لثلاثة أشهر.

عبد الرحمن مجدي النادي : الإسماعيلي

وتحدث علاء وحيد لقناة "صدى البلد" قائلا: "سنتظلم ضد العقوبة هذا حقنا، هذه أقسى عقوبة يتعرض لها اللاعب ولن نتحدث عن الغرامة المالية".

وواصل "ولو لم يقبل التظلم سيغيب عبد الرحمن مجدي عن أول مباراة في الموسم الجديد من الدوري فقط".

وأكمل "اللاعب لديه رغبة قوية في العودة أقوى مما كان وفي قمة تركيزه في الملعب ومع الإسماعيلي".

وأتم "ما يتردد بشأن التفريط فيه في صفقة تبادلية هو وباهر المحمدي غير صحيح، الثنائي من ركائز الإسماعيلي الأساسي".

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي لثلاثة أشهر بعد شكوى إحدى العاملات ضده أثناء مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال مصدر من اتحاد الكرة آنذاك وطلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "هذا بالإضافة لتغريمه 100 ألف جنيه وحرمانه من مكافأة الأولمبياد".

وبدأ الإيقاف منذ الأول من شهر أغسطس الماضي ويستمر حتى نوفمبر.