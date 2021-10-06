تقارير: دورتموند يغري هالاند بضعف الراتب.. واللاعب يؤجل تحديد مستقبله

يحاول نادي بوروسيا دورتموند الألماني الحفاظ على مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند مع اهتمام عديد الأندية بالحصول على خدماته.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

التقارير الصحفية في أوروبا ربطت هالاند بفرق مثل باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي.

حسب بيلد، فإن بوروسيا دورتموند ينوي عرض ضعف الراتب على هالاند للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

هالاند يحصل الآن على راتب 8 مليون يورو سنويا وسيعرض دورتموند 15 مليون يورو على اللاعب.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن هالاند لن يتعجل في تحديد مصيره وسينتظر حتى مارس أو إبريل 2022 لاتخاذ قراره.

مع وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مقدر بـ75 مليون يورو، فإن التفاوض على الراتب وعمولة وكيله مينو رايولا هما الحاسمين في مستقبل هالاند.

هالاند شارك مع بوروسيا دورتموند في 67 مباراة، سجل خلالها 68 هدفا وصنع 19 آخرين.