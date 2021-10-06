موسيماني يشكر صلاح بعد إهدائه قميصه: أنت قدوة

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رسالة إلى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بعد إهدائه قميصه.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مو صلاح، أشكرك على إرسال قميصك رقم 10 لي".

وواصل "أشعر بالتواضع، أنت قدوة وأمل للأطفال في العالم ولقد أثبت أن كل شيء ممكن أن يحدث".

Mo Salah, thank you for the #10 Jersey you sent to me. I am really humbled. You are an idol and hope for children Globally and have proven that it is possible and doable. 🇪🇬🙏🤲🏿 https://t.co/k3Tm2zxh2V — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) October 5, 2021

وكان صلاح انضم لمعسكر منتخب مصر المقام في برج العرب مساء أمس الثلاثاء بعد وصوله قادما من إنجلترا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا يومي الجمعة والإثنين المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط بفارق نقطتين عن ليبيا صاحبة الصدارة.