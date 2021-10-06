موسيماني يشكر صلاح بعد إهدائه قميصه: أنت قدوة

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

الأهلي - أسوان - موسيماني

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رسالة إلى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بعد إهدائه قميصه.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مو صلاح، أشكرك على إرسال قميصك رقم 10 لي".

وواصل "أشعر بالتواضع، أنت قدوة وأمل للأطفال في العالم ولقد أثبت أن كل شيء ممكن أن يحدث".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الأربعاء 6-10-2021 والقنوات الناقلة.. كرة يد الزمالك وتصفيات كأس العالم خطوة جديدة نحو الانتخابات.. اتحاد الكرة يرسل مشروعات تعديل اللائحة لـ فيفا عضو مجلس المصري: حديث رفعت عن تأجيل الرحيل بسبب الانتخابات غير صحيح.. وهذا موقفنا

وكان صلاح انضم لمعسكر منتخب مصر المقام في برج العرب مساء أمس الثلاثاء بعد وصوله قادما من إنجلترا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا يومي الجمعة والإثنين المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط بفارق نقطتين عن ليبيا صاحبة الصدارة.

موسيماني صلاح الأهلي منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
قبل مواجهة المغرب.. تسمم 25 لاعبا من غينيا بيساو 7 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تحديد موعد انتظام محمد شريف في مران الأهلي 30 دقيقة | الدوري المصري
عرض أسهم جديدة من مانشستر يونايتد للبيع 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موندو: تعطل مفاوضات تجديد روبيرتو مع برشلونة 46 دقيقة | الدوري الإسباني
منتخب ليبيا: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مصر 57 دقيقة | تصفيات كأس العالم
لاعب أيرلندا أول من يرفض تلقي لقاح كورونا ساعة | أوروبا
كلوب عن لقاح كورونا: لا أفهم لماذا يتم تقييد الحريات مقابل سؤالنا للسائقين عن إن كانوا مخمورين ساعة | الدوري الإنجليزي
بدايات مدربي مصر في تصفيات المونديال.. انتصارات وهزيمة واحدة ومواجهة مع ليبيا ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟