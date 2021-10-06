مواعيد مباريات الأربعاء 6-10-2021 والقنوات الناقلة.. كرة يد الزمالك وتصفيات كأس العالم

يخوض الزمالك مواجهة قوية في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" اليوم الثلاثاء ضد برشلونة.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتُنقل عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي تصفيات كأس العالم 2022 في إفريقيا يلتقي منتخب السودان مع غينيا وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمية عبر موقع "يوتيوب".

أما مباراة المغرب وغينيا بيساو التي تنطلق في تمام التاسعة مساء فتذاع عبر قناة الرياضية المغربية.

وفي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يواجه منتخب إيطاليا حامل لقب يورو 2020 منافسه إسبانيا.

ويواجه الأهلي بيروت اللبناني في تمام السادسة مساء في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وكذلك في إطار نفس البطولة يواجه الاتحاد السكندري منافسه الغرافة القطري في تمام السابعة والنصف مساء وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3".

تنقل المباراة التي تقام في التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

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