خطوة جديدة نحو الانتخابات.. اتحاد الكرة يرسل مشروعات تعديل اللائحة لـ فيفا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إرسال نص مشروع التعديلات المقترحة على لائحة نظامه الأساسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال بيان الاتحاد المصري أن الخطوة جاءت في "انتظار رد فيفا للإعلان عن الخطوة المقبلة لتنفيذ بقية خارطة الطريق نحو انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري".

وأوضح "وكان الاتحاد المصري قد تلقى اليوم مشروع التعديلات التي تقدمت به عدد من الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية".

وأكمل "وسبق للاتحاد المصري مخاطبة فيفا بشأن رغبة عدد من الأندية في عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد التي أقرتها الجمعية العمومية في نوفمبر الماضي واعتمدها الاتحاد الدولي في يونيو الماضي".

وأتم "كما جاء إرسال نص التعديلات المقترحة إلى الاتحاد الدولي بناء على طلبه".

وكان اتحاد الكرة قد خاطب أعضاء الجمعية العمومية يوم الخميس الماضي، لموافاته بطلباتهم لتعديل لائحة اتحاد الكرة، تمهيدا لإرسالها إلى فيفا لإبداء الرأي في تلك التعديلات، تمهيدا لعقد انتخابات الجبلاية. (طالع التفاصيل)

وفي وقت سابق، كشف FilGoal.com عن أبرز طلبات الأندية وهي..

تطبيق بند الـ 8 سنوات بأثر رجعي، بحيث لا يحق للعضو الذي أمضى 8 سنوات كعضو مجلس إدارة لاتحاد الكرة الترشح على مقعد العضوية، بل يتعين عليه الترشح كنائب أو كرئيس، فيما لا يحق للعضو الذي أمضى 8 سنوات كنائب للرئيس أن يترشح سوى على مقعد الرئيس، فيما لا يُسمح لرئيس اتحاد الكرة لمدة 8 سنوات بالترشح من الأساس.

إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة بحيث تقام الانتخابات بين القوائم، مع التمسك بوجود مقعد للمرأة.

الدعوة لجمعية عمومية غير عادية تستوجب طلب 25% من أعضاء الجمعية العمومية، بعكس اللائحة التي تتطلب طلب 50% من الأعضاء للدعوة لجمعية عمومية غير عادية وإقامة الانتخابات.

أن يتم توزيع نسبة بث مسابقات القسم الأول بواقع 5% لكل من رابطة أندية القسم الأول، ورابطة أندية القسم الثاني، ورابطة أندية القسم الثالث، واتحاد الكرة، فيما يتم توزيع الـ 80% المتبقية على أندية القسم الأول.

إشراف لجنة الانضباط باتحاد الكرة على العملية الانتخابية.