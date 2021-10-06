عصام عبد الفتاح: مازال للتحكيم المصري فرصة في كأس العالم.. ولن أسمح لأي حكم بالوجود على فيسبوك

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

لجنة الحكام عصام عبد الفتاح
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