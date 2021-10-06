عصام عبد الفتاح: مازال للتحكيم المصري فرصة في كأس العالم.. ولن أسمح لأي حكم بالوجود على فيسبوك الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 00:03 كتب : FilGoal مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح لجنة الحكام عصام عبد الفتاح نرشح لكم أخر الأخبار خطوة جديدة نحو الانتخابات.. اتحاد الكرة يرسل مشروعات تعديل اللائحة لـ فيفا ساعة | مصر عضو مجلس المصري: حديث رفعت عن تأجيل الرحيل بسبب الانتخابات غير صحيح.. وهذا موقفنا ساعة | الدوري المصري كرة سلة - تقرير: عرض إيطالي لمحترف الأهلي ساعة | رياضات أخرى عصام عبد الفتاح: مازال للتحكيم المصري فرصة في كأس العالم.. ولن أسمح لأي حكم بالوجود على فيسبوك ساعة | الدوري المصري وائل جمعة يكشف تفاصيل إصابة الشناوي.. وموعد عودته ساعة | تصفيات كأس العالم زيزو: نبدأ تصفيات كأس العالم الآن ساعة | تصفيات كأس العالم سوبر جلوب - رئيس بعثة الزمالك: اللاعبون لديهم ثقة كبيرة وضربت لهم مثلا بـ شيريف.. ونواجه منتخب عالم ساعة | رياضات أخرى الزمالك يكشف عن الخلاف الوحيد مع بنشرقي بشأن تجديد تعاقده.. وموقف الصفقات الجديدة 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. وائل جمعة يكشف تفاصيل إصابة الشناوي.. وموعد عودته خطوة جديدة نحو الانتخابات.. اتحاد الكرة يرسل مشروعات تعديل اللائحة لـ فيفا زيزو: نبدأ تصفيات كأس العالم الآن سوبر جلوب - نظام بطولة كأس العالم للأندية لـ كرة اليد وطريق الزمالك بعد مواجهة برشلونة "إعادة المباراة حال اعتراف الحكم بالخطأ" في الميزان.. ولجنة الحكام ترد الأكثر مشاهدة 1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ أمس اليوم غدا سوبر جلوب 2021 20 جامعة سيدني | كرة يد 32 ماجديبورج | كرة يد انتهت سوبر جلوب 2021 29 الوحدة | كرة يد 20 سان فرانسيسكو كالهيت | كرة يد انتهت تصفيات كأس العالم - إفريقيا - المغرب - غينيا بيساو لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - السودان - غينيا لم تبدأ 18:00 سوبر جلوب 2021 - برشلونة | كرة يد - الزمالك | كرة يد لم تبدأ 19:00 سوبر جلوب 2021 - النور | كرة يد - بينهيروس | كرة يد لم تبدأ 14:30 دوري الأمم الأوروبية - المستوى الأول - إيطاليا - إسبانيا لم تبدأ 20:45 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - مالي - كينيا لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - تونس - موريتانيا لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - آسيا - أستراليا - عمان لم تبدأ 20:30 تصفيات كأس العالم - آسيا - الصين - فيتنام لم تبدأ 17:00 تصفيات كأس العالم - آسيا - العراق - لبنان لم تبدأ 16:30