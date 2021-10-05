زيزو: نبدأ تصفيات كأس العالم الآن

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 23:53

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

قال أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك ومنتخب مصر، أن تصفيات كأس العالم تبدأ بالنسبة للفراعنة، من مباراة ليبيا في الجولة الثالثة.

وتحدث زيزو عبر أون تايم سبورتس: "أهم 6 نقاط هم الذين سنلعب عليهم أمام ليبيا. نركز الآن على المباراة الأولى".

وشدد "بدأنا من الصفر، بالنسبة لنا، نبدأ تصفيات كأس العالم من المباراة المقبلة أمام ليبيا، واللاعبون معجبون بالأجواء مع وجود كارلوس كيروش".

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وأتم "كيروش يحاول وضع المعلومات الهامة عن طريقته أمام اللاعبين، وأرى أن هناك تطورا يوميا ونتمنى إسعاد كل من يتمنى رؤية منتخب مصر في كأس العالم".

منتخب مصر يتواجد في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط خلف منتخب ليبيا المتصدر برصيد 6 نقاط قبل مباراة يوم الجمعة في برج العرب.

ليبيا مصر أحمد سيد زيزو
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