زيزو: نبدأ تصفيات كأس العالم الآن

قال أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك ومنتخب مصر، أن تصفيات كأس العالم تبدأ بالنسبة للفراعنة، من مباراة ليبيا في الجولة الثالثة.

وتحدث زيزو عبر أون تايم سبورتس: "أهم 6 نقاط هم الذين سنلعب عليهم أمام ليبيا. نركز الآن على المباراة الأولى".

وشدد "بدأنا من الصفر، بالنسبة لنا، نبدأ تصفيات كأس العالم من المباراة المقبلة أمام ليبيا، واللاعبون معجبون بالأجواء مع وجود كارلوس كيروش".

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Current status: watching this on repeat 🔁🤩



𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙡𝙚 of @MoSalah’s incredible strike, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/K2KOuVr0G0 — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2021

وأتم "كيروش يحاول وضع المعلومات الهامة عن طريقته أمام اللاعبين، وأرى أن هناك تطورا يوميا ونتمنى إسعاد كل من يتمنى رؤية منتخب مصر في كأس العالم".

منتخب مصر يتواجد في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط خلف منتخب ليبيا المتصدر برصيد 6 نقاط قبل مباراة يوم الجمعة في برج العرب.