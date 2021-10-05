الزمالك يكشف عن الخلاف الوحيد مع بنشرقي بشأن تجديد تعاقده.. وموقف الصفقات الجديدة

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 23:31

كتب : بسام أبو بكر

سيراميكا كليوباترا - الزمالك

كشف حسين السمري عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي للنادي عن سبب تأخر تجديد تعاقد أشرف بنشرقي المحترف المغربي في صفوف الفريق.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال السمري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إذا لم تحل أزمة منع الزمالك من القيد سيتم تسويق أو إعارة الصفقات الجديدة للفريق وهم حمدي النقاز وعمر كمال ومحمود شبانة".

وعن بنشرقي قال: "الزمالك لم يتوصل لاتفاق مع بنشرقي بشأن تجديد تعاقده حتى الآن".

أخبار متعلقة
الزمالك: نتعجب من عدم دعوة لبيب لحضور افتتاح مونديال الأندية لكرة اليد الزمالك يعلن وصول بطاقة أوناجم فيفا يوافق على منح الزمالك البطاقة الدولية لـ أوناجم

وأضاف "اللاعب يريد أن يكون الشرط الجزائي بعد الموسم الأول ولكن الزمالك يريد أن يكون بعد الموسم الثاني".

وأتم "اتفقنا معه على أن قيمة الشرط الجزائي مليوني دولار وذلك بعدما كان يريد أن يكون الشرط الجزائي مليون دولار فقط".

وينتهي تعاقد المغربي بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وذلك بعدما قضى موسمين مع القلعة البيضاء.

الزمالك أشرف بنشرقي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يكشف عن الخلاف الوحيد مع بنشرقي بشأن تجديد تعاقده.. وموقف الصفقات الجديدة 13 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: نتعجب من عدم دعوة لبيب لحضور افتتاح مونديال الأندية لكرة اليد 26 دقيقة | مصر
مهاجم ليبيا يغيب عن مواجهة مصر 32 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الشناوي يغادر مران المنتخب بسبب الإصابة 37 دقيقة | منتخب مصر
سواريز: لا أستحق الطريقة التي غادرت بها برشلونة.. ووضع النادي الحالي يؤلمني ساعة | الدوري الإسباني
سوبر جلوب - نظام بطولة كأس العالم للأندية لـ كرة اليد وطريق الزمالك بعد مواجهة برشلونة ساعة | رياضات أخرى
"إعادة المباراة حال اعتراف الحكم بالخطأ" في الميزان.. ولجنة الحكام ترد 2 ساعة | الدوري المصري
سوبر جلوب - موعد مباراة الزمالك مع برشلونة في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد.. القنوات الناقلة 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟