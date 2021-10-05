الزمالك يكشف عن الخلاف الوحيد مع بنشرقي بشأن تجديد تعاقده.. وموقف الصفقات الجديدة

كشف حسين السمري عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي للنادي عن سبب تأخر تجديد تعاقد أشرف بنشرقي المحترف المغربي في صفوف الفريق.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وقال السمري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إذا لم تحل أزمة منع الزمالك من القيد سيتم تسويق أو إعارة الصفقات الجديدة للفريق وهم حمدي النقاز وعمر كمال ومحمود شبانة".

وعن بنشرقي قال: "الزمالك لم يتوصل لاتفاق مع بنشرقي بشأن تجديد تعاقده حتى الآن".

وأضاف "اللاعب يريد أن يكون الشرط الجزائي بعد الموسم الأول ولكن الزمالك يريد أن يكون بعد الموسم الثاني".

وأتم "اتفقنا معه على أن قيمة الشرط الجزائي مليوني دولار وذلك بعدما كان يريد أن يكون الشرط الجزائي مليون دولار فقط".

وينتهي تعاقد المغربي بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وذلك بعدما قضى موسمين مع القلعة البيضاء.