مهاجم ليبيا يغيب عن مواجهة مصر

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 23:12

كتب : FilGoal

أنيس سلتو منتخب ليبيا

كشف أنيس سلتو مهاجم منتخب ليبيا عن غيابه عن مباراة منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

منتخب مصر يستضيف نظيره الليبي 8 أكتوبر الجاري في برج العرب قبل أن يتكرر اللقاء على ملعب الشهداء في ليبيا 11 أكتوبر.

وقال أنيس سلتو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، رغم الإصابة على مستوى الحوض؛ التحقت بالمنتخب الوطني في مباراة أنجولا ومنتخب الجابون، والآن أجري التقوية».

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وتابع "الحمد لله الإصابة بسيطة، أتمنى لزملائي التوفيق في المنتخب الوطني، وإن شاء الله أكون جاهزا في أقرب وقت ممكن".

وأتم "شكرا للطاقم الطبي للمنتخب وإداريي المنتخب على الاحترافية، شكرا لكم.. كل التوفيق للمنتخب الوطني".

منتخب مصر يتواجد في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط خلف منتخب ليبيا المتصدر برصيد 6 نقاط.

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