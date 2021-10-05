الشناوي يغادر مران المنتخب بسبب الإصابة

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 23:07

كتب : بسام أبوبكر

محمد الشناوي مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

حصل محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر على راحة من المران الجماعي اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب تعرضه للإصابة.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وتعرض الشناوي للإصابة بكدمة استوجبت حصوله على راحة حتى التأكد من حالته.

وسيخضع الشناوي للأشعة صباح غدا الأربعاء، لمعرفة مدى إصابته.

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بينما أدى محمد صلاح نجم ليفربول تدريبات استشفائية بعدما انتظم في المران اليوم الثلاثاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم 8 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، ثم مباراة الجولة الرابعة يوم 11 من الشهر ذاته.

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة في تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط، ثم يأتي منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط، والجابون ثالثا بنقطة، وأخيرا أنجولا دون نقاط.

محمد الشناوي منتخب مصر ليبيا
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