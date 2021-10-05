سواريز: لا أستحق الطريقة التي غادرت بها برشلونة.. ووضع النادي الحالي يؤلمني

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 22:11

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

يرى لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني أن الطريقة التي رحل بها عن صفوف برشلونة في الموسم الماضي لا تليق بما قدمه للنادي الكتالوني.

وقال سواريز في حواره مع ESPN: "أعتقد أنني لا أستحق الطريقة التي غادرت بها برشلونة، لأنه إذا كان لديك الكثير من السلطة والنفوذ فيجب أن تتحدث معي وجها لوجه وتشرح لي كل شيء".

وأضاف "أرسلوني للتدريب بعيدا، إنها أشياء لا ينساها اللاعب، لكني لست مضطرا للتفكير في ذلك فقط، ولكن يجب أن أركز في عملي بشكل جيد وإظهار أنني سوف أستمر في القتال من أجل أشياء أخرى مهمة".

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وتابع "رؤية ما يحدث في برشلونة حاليا يؤلمني، لأنني كنت مغرما جدا بهذا النادي الذي قدم لي كل شيء ووثق بي في لحظة صعبة من حياتي، وهذا مؤلم بسبب أصدقائي في النادي والفريق وصداقتي معهم".

وتابع "في العام الماضي كان من الغريب بالنسبة لي العودة لملعب كامب نو وأنا لاعبا في فريق غير برشلونة، سيكون من الغريب أيضا الآن عدم رؤية ليو ميسي بقميص برشلونة، لكن الأمور دائما ما تحدث لسبب ما، الآن هو في باريس وأنا في أتليتكو وقبل عما كنا معا في برشلونة".

وأتم تصريحاته "الآن يجب أن أحصل على ثقة زملائي في فريقي الحالي، وأيضا ثقة الموظفين والجماهير وجعلهم يثقون في إمكانياتك وما يمكنك المساهمة به، فهم يؤمنون بك وسيجعلك ذلك تشعر بأهميتك، الأجواء رائعة في الفريق".

سواريز البالغ من العمر 34 عاما في موسمه الأول مع أتليتكو مدريد قاد الفريق للفوز ببطولة الدوري الإسباني وسجل 21 هدفا.

وفي الموسم الجاري سجل سواريز 5 أهداف حتى الآن خلال 10 مباريات لعبها في مختلف البطولات.

لويس سواريز برشلونة الدوري الإسباني
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