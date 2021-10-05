سوبر جلوب - الوحدة وماجديبورج يتأهلان لربع النهائي

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

سوبر جلوب كرة اليد

تأهل نادي الوحدة السعودي وماجديبورج الألماني لربع نهائي بطولة سوبر جلوب لكرة اليد.

وتقام بطولة سوبر جلوب في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر في جدة بالسعودية.

الوحدة فاز على سان فرانسيسكو كالهيت الأمريكي بنتيجة 29-20.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف – هل قدم باتشيكو شكوى جديدة ضد الزمالك إنريكي: إسبانيا ليس لديها ما تخسره.. ولكن الكثير لتكتسبه في الجول يوضح – حقيقة توقيع شونجا لـ الإسماعيلي الأهلي يمدد عقد صلاح محسن

الفريق السعودي سيواجه ألبورج الدنماركي غدا الأربعاء في ربع النهائي.

على الجانب الآخر، فاز فريق ماجديبورج الألماني على جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 32-20.

تأهل ماجديبورج لمواجهة الدحيل القطري غدا الأربعاء في ربع النهائي.

يذكر أن الزمالك يشارك في البطولة بصفته بطل إفريقيا ويواجه برشلونة الإسباني غدا الأربعاء في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة.

سوبر جلوب كرة اليد
نرشح لكم
أخر الأخبار
سواريز: لا أستحق الطريقة التي غادرت بها برشلونة.. ووضع النادي الحالي يؤلمني 54 دقيقة | الدوري الإسباني
سوبر جلوب - نظام بطولة كأس العالم للأندية لـ كرة اليد وطريق الزمالك بعد مواجهة برشلونة ساعة | رياضات أخرى
"إعادة المباراة حال اعتراف الحكم بالخطأ" في الميزان.. ولجنة الحكام ترد ساعة | الدوري المصري
سوبر جلوب - موعد مباراة الزمالك مع برشلونة في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد.. القنوات الناقلة 2 ساعة | رياضات أخرى
سوبر جلوب - الوحدة وماجديبورج يتأهلان لربع النهائي 2 ساعة | رياضات أخرى
إنريكي: إسبانيا ليس لديها ما تخسره.. ولكن الكثير لتكتسبه 2 ساعة | أوروبا
في الجول يكشف – هل قدم باتشيكو شكوى جديدة ضد الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يمدد عقد صلاح محسن 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟