سوبر جلوب - الوحدة وماجديبورج يتأهلان لربع النهائي

تأهل نادي الوحدة السعودي وماجديبورج الألماني لربع نهائي بطولة سوبر جلوب لكرة اليد.

وتقام بطولة سوبر جلوب في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر في جدة بالسعودية.

الوحدة فاز على سان فرانسيسكو كالهيت الأمريكي بنتيجة 29-20.

الفريق السعودي سيواجه ألبورج الدنماركي غدا الأربعاء في ربع النهائي.

على الجانب الآخر، فاز فريق ماجديبورج الألماني على جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 32-20.

تأهل ماجديبورج لمواجهة الدحيل القطري غدا الأربعاء في ربع النهائي.

يذكر أن الزمالك يشارك في البطولة بصفته بطل إفريقيا ويواجه برشلونة الإسباني غدا الأربعاء في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة.