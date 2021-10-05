سوبر جلوب - الوحدة وماجديبورج يتأهلان لربع النهائي
الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 21:02
كتب : FilGoal
تأهل نادي الوحدة السعودي وماجديبورج الألماني لربع نهائي بطولة سوبر جلوب لكرة اليد.
وتقام بطولة سوبر جلوب في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر في جدة بالسعودية.
الوحدة فاز على سان فرانسيسكو كالهيت الأمريكي بنتيجة 29-20.
الفريق السعودي سيواجه ألبورج الدنماركي غدا الأربعاء في ربع النهائي.
على الجانب الآخر، فاز فريق ماجديبورج الألماني على جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 32-20.
تأهل ماجديبورج لمواجهة الدحيل القطري غدا الأربعاء في ربع النهائي.
يذكر أن الزمالك يشارك في البطولة بصفته بطل إفريقيا ويواجه برشلونة الإسباني غدا الأربعاء في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة.
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يمدد عقد صلاح محسن 2 ساعة | الدوري المصري