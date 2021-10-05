في الجول يكشف – هل قدم باتشيكو شكوى جديدة ضد الزمالك

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 20:21

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

كشف شريف فاروق وكيل أعمال جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق، حقيقة تقدم المدرب بشكوى جديدة ضد النادي.

وقال فاروق لـ FilGoal.com: "المدرب لم يقدم شكوى جديدة ضد الزمالك".

وأوضح "بعد الحكم بـ تسديد الزمالك لـ 450 ألف يورو للمدرب، و80 ألفا لجهازه، قدم الزمالك استئنافا".

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وشدد "كذلك، قدم المدرب استئنافا على الحكم مثلما فعل الزمالك".

وأتم "هذا كل ما حدث، ولم يقدم المدرب شكوى جديدة ضد الزمالك".

وكان باتشيكو تولى قيادة الزمالك في 28 من سبتمبر قبل الماضي قبل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض باتشيكو 26 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وفاز في 16 وتعادل 6 مرات وخسر في 4 مباريات، قبل أن يقيله النادي في مارس الماضي.

الزمالك جايمي باتشيكو
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