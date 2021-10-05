إنريكي: إسبانيا ليس لديها ما تخسره.. ولكن الكثير لتكتسبه

شدد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا على أن فريقه سيلعب بطريقة هجومية من أجل تحقيق الفوز على إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع إيطاليا غدا الثلاثاء في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في المباراة التي ستقام على ملعب سان سيرو في إيطاليا.

وجاء مؤتمر لويس إنريكي الخاص بالمباراة كالآتي:

"دائما ما كان لدينا ستة أوسبعة مهاجمين في قائمتنا، يمكننا الوصول إلى المرمى بطرق مختلفة، أنا مدرب هجومي ولا نفعل شيئا بشكل فردي لكن جميع الأشياء نفعلها بشكل جماعي".

"سنحاول الحصول على الكرة وصنع العديد من الفرص ولكن إذا كان المنافس أفضل يجب أن نتقبل ذلك، في تلك المباراة ليس لدينا ما نخسره ولكن لدينا الكثير لنكتسبه".

"سنلعب بمهاجم وهمي لإن المهاجمين التقليديين لدينا مصابان وهما ألفارو موراتا وجيرارد مورينو، لكن لدينا بعض الخيارات الأخرى في الفريق".

"لا أقرا النقد؟ أنا أعرف في كرة القدم أكثر منكم وأعرف تماما ما أبحث عنه وهو ليس أي شيء مما أشاهده، لذلك أنا لا أقرأ الآراء الأخرى".

"استدعاء سيرجي روبيرتو؟ أنا من أشركته لأول مرة مع برشلونة، هو لاعب عظيم ويلعب في العديد من المراكز ومتعدد المواهب وأنا أراه سعيدا لوجوده معنا".

"إيطاليا المرشحة للفوز؟ لم أشاهد إيطاليا خلال مشوارهم في تصفيات كأس العالم، لكنني طموح وفكرتي هي البحث عن الفوز منذ البداية، هناك العديد من المصابين ولكن لايزال لدينا العديد من اللاعبين الجيدين للاختيار بينهم وأنا سعيد بذلك ومن دواعي سروري أن أكون في إيطاليا".

"أحب القهوة والآيس كريم والشمس الإيطالية والمنتخب الإيطالي، وأرى بأنهم أبطال أوروبا لأنهم استحقوا ذلك".

"نحن ضمن الأربعة الأوائل في دوري الأمم الأوروبية مثل ما حدث في اليورو، يجب أن يكون الوجود في قمة البطولات الكبرى أمرا مشجعا للجميع في إسبانيا ويجب أن نستمتع بتلك اللحظة".

"جافي؟ رأيته يتدرب مرة واحدة فقط اليوم وهو في حالة جيدة ويثبت نفسه في كل مرة يلعب في مع برشلونة، لكن يجب أن نتحلى بالكثير من الهدوء والصبر لأن الهدف هو أن نضمن أن يستطيع جافي أن يلعب 100 مباراة للمنتخب الإسباني".

"إريك جارسيا؟ رأيته في حالة جيدة للغاية، في الحقيقة لم أقابل أي لاعب يلعب لناد عظيم لم يتعرض للانتقادات أو ذلك، كنا جميعا في نفس مكانه".

ويلتقي الفائز من إسبانيا وإيطاليا مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين فرنسا وبلجيكا والتي ستقام يوم الأربعاء على ملعب أليانز في إيطاليا.