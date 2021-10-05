الأهلي يمدد عقد صلاح محسن

أعلن الأهلي عن تمديد عقد مهاجمه صلاح محسن، لـ 4 سنوات جديدة.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وكان عقد محسن مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما يعني استمرار تعاقده الجديد مع الفريق حتى 2026.

وكان FilGoal.com قد أعلن انتهاء الاتفاق بين الأهلي ومحسن في منتصف سبتمبر الماضي. (طالع التفاصيل)

وكان محسن قد انضم للأهلي من إنبي، عام 2018، في صفقة أثارت الكثير من الجدل آنذاك.

ولعب محسن الموسم قبل الماضي معارا إلى سموحة.

وإجمالا، لعب محسن 69 مباراة مع الأهلي سجل فيهم 16 هدفا، وساهم في الحصول على لقبي دوري ولقبي دوري أبطال إفريقيا.