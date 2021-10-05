في الجول يوضح – حقيقة توقيع شونجا لـ الإسماعيلي

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 20:00

كتب : ياسر الشريف

جاستين شونجا - من موقع ذا سيتيزن الجنوب إفريقي

مازالت اللجنة الفنية في الإسماعيلي في انتظار رأي طلعت يوسف مدرب الفريق، في المهاجم الزامبي جاستين شونجا.

وعلم FilGoal.com أن حتى الآن، لم يستقر الإسماعيلي على ضم شونجا، قبل مشاهدته في مباراة ودية تقام غدا الأربعاء.

ولكن، ماذا عن الصور المتداولة لتوقيع اللاعب للإسماعيلي؟

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علم FilGoal.com أن يحيى الكومي، المرشح لرئاسة الإسماعيلي، قد حصل على توقيع شونجا.

ولكن حتى الآن، لم يوقع اللاعب بشكل رسمي للنادي الإسماعيلي ولم ينضم للفريق حتى اللحظة.

وانتهى عقد شونجا مع كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي في يوليو الماضي.

ولعب شونجا، الذي كان على رادار الأهلي والزمالك من قبل، 15 مباراة دولية مع منتخب زامبيا سجل فيهم 7 أهداف.

جاستين شونجا الإسماعيلي
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