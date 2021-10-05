الزمالك يعلن وصول بطاقة أوناجم

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 19:08

كتب : إبراهيم رمضان

محمد أوناجم يهدر فرصة الزمالك الخطيرة أمام بيراميدز

أعلن نادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية لجناحه المغربي محمد أوناجم، لاتحاد الكرة المصري من نظيره المغربي.

محمد أوناجم

النادي : الزمالك

الزمالك

وبالتالي، يستطيع الزمالك قيده في القائمة المحلية للفريق.

وقال أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين بالنادي للموقع الرسمي:”أوناجم أصبح يحق له المشاركة مع الفريق في المباريات المحلية في حين سيتم قيده في القائمة الإفريقية خلال شهر يناير المقبل ليشارك مع الفريق أفريقيا بداية من دور المجموعات".

أخبار متعلقة
فيفا يوافق على منح الزمالك البطاقة الدولية لـ أوناجم مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا للمحكمة تصالحنا مع الأكاديمية الكاميرونية.. وموعد الحكم الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بالتماس للمحكمة الرياضية.. وجلسة الأربعاء للمناقشة

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وافق صباح اليوم على تسلم الزمالك للبطاقة الدولية للاعب من قبل نظيره المغربي بعد انتهاء إعارة أوناجم للوداد المغربي.

وسبق وحصل الزمالك على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لقيد محمد أوناجم في قائمة الفريق الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة.

يأتي ذلك في ظل منع الزمالك من القيد لفترتين وكان النادي الأبيض استفسر عن إمكانية قيد اللاعب بما أنه كان معارا وأقر فيفا بأحقيته.

محمد أوناجم الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
"إعادة المباراة حال اعتراف الحكم بالخطأ" في الميزان.. ولجنة الحكام ترد 9 دقيقة | الدوري المصري
سوبر جلوب - موعد مباراة الزمالك مع برشلونة في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد.. القنوات الناقلة 15 دقيقة | رياضات أخرى
سوبر جلوب - الوحدة وماجديبورج يتأهلان لربع النهائي 15 دقيقة | رياضات أخرى
إنريكي: إسبانيا ليس لديها ما تخسره.. ولكن الكثير لتكتسبه 49 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف – هل قدم باتشيكو شكوى جديدة ضد الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يمدد عقد صلاح محسن ساعة | الدوري المصري
في الجول يوضح – حقيقة توقيع شونجا لـ الإسماعيلي ساعة | ميركاتو
ليوناردو: مبابي مازال لاعبا لـ سان جيرمان.. وما يحدث قلة احترام للاعب والنادي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف