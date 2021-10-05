الزمالك يعلن وصول بطاقة أوناجم

أعلن نادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية لجناحه المغربي محمد أوناجم، لاتحاد الكرة المصري من نظيره المغربي.

محمد أوناجم النادي : الزمالك الزمالك

وبالتالي، يستطيع الزمالك قيده في القائمة المحلية للفريق.

وقال أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين بالنادي للموقع الرسمي:”أوناجم أصبح يحق له المشاركة مع الفريق في المباريات المحلية في حين سيتم قيده في القائمة الإفريقية خلال شهر يناير المقبل ليشارك مع الفريق أفريقيا بداية من دور المجموعات".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وافق صباح اليوم على تسلم الزمالك للبطاقة الدولية للاعب من قبل نظيره المغربي بعد انتهاء إعارة أوناجم للوداد المغربي.

وسبق وحصل الزمالك على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لقيد محمد أوناجم في قائمة الفريق الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة.

يأتي ذلك في ظل منع الزمالك من القيد لفترتين وكان النادي الأبيض استفسر عن إمكانية قيد اللاعب بما أنه كان معارا وأقر فيفا بأحقيته.