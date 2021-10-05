تأجيل مباراتي ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى

أعلنت رابطة الدوري الإسباني تأجيل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو ومباراة أتليتكو مدريد وغرناطة في الجولة التاسعة إلى أجل غير مسمى.

جاء قرار رابطة الدوري الإسباني بسبب امتداد التوقف الدولي ومباريات تصفيات أمريكا الجنوبية حتى مساء يوم المباريات وهو ما يعني غياب لاعبي منتخبات أمريكا الجنوبية عن المباراتين.

وكان من المفترض أن تقام المباراتين يوم الأحد 17 أكتوبر قبل أن تعلن الرابطة تأجيلهم لأجل غير مسمى.

تأجيل المباراتين ياعني أن مباراتي ريال مدريد وأتليتكو مدريد الأولى بعد التوقف الدولي ستكون في دوري أبطال أوروبا أمام كل من شاختار دونيتسك وليفربول.

وستكون المباراة الأولى التي يخوضها ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد نهاية التوقف الدولي أمام برشلونة في الجولة العاشرة يوم الأحد 24 أكتوبر.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن كل من أتليتكو مدريد وريال سوسيداد بـ 17 نقطة لكل منهم.