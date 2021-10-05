وارد براوس ينضم لقائمة إنجلترا بدلا من فيليبس المصاب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم انضمام جيمس وارد براوس لاعب وسط ساوثامبتون لقائمة المنتخب المشاركة في تصفيات كأس العالم.

ويأتي انضمام وارد براوس في مكان كالفن فيليبس الذي تعرض لإصابة في الكاحل مع فريقه ليدز أمام واتفورد ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي.

كالفن فيليبس كان أحد أعمدة منتخب إنجلترا في اليورو الأخير والذي خسر خلاله منتخب الأسود الثلاثة المباراة النهائية أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وارد براوس شارك مع ساوثامبتون في 9 مباريات هذا الموسم حتى الآن سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

الاتحاد الإنجليزي أعلن أمس انضمام الثنائي بن تشيلويل وتامي أبراهام وانسحاب ريس جيمس بسبب الإصابة.

منتخب إنجلترا سيخرج لمواجهة أندورا 9 أكتوبر في تصفيات كأس العالم قطر 2022 قبل أن يستضيف المجر 12 أكتوبر على ملعب ويمبلي.

ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة المجموعة التاسعة برصيد 16 نقططة بعد 6 مباريات وبفارق 4 نقاط عن ألبانيا صاحب المركز الثاني.