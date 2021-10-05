الإعلان عن مناقصة الحقوق الإعلامية لـ كأس العرب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم مجال التقدم بطلبات المشاركة في مناقصة الحقوق الإعلامية لكأس العرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بطولة الاتحاد الدولي الأولى من نوعها في المنطقة العربية ستقدم لمحة عما يمكن توقعه في كأس العالم 2022 بعد عام واحد.

قطر تستضيف البطولة من يوم الثلاثاء 30 نوفمبر حتى السبت 18 ديسمبر 2021.

المناقصة ستسمح للاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار الشركات الإعلامية الأفضل لتحقيق أهدافه المتمثلة في توفير عرض واسع للبطولة وتقديم تجربة مشاهدة عالية الجودة للجماهير في المنطقة العربية.

تقام 4 مباريات يوميا في مرحلة المجموعات قبل مباريات ربع ونصف النهائي ثم مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي بإجمالي 32 مباراة خلال 19 يوما.

البطولة ستقام بمشاركة 16 منتخبا، 8 منها تواجدت بشكل مباشر و7 من خلال التصفيات بين 14 منتخبا آخرين بجانب قطر الدولة المستضيفة.

ستقام جميع المباريات في الدوحة والمدن المجاورة لها مما يحد من مسافة التنقل بين الملاعب وهو ما سيحدث خلال كأس العالم.