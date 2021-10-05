الترسانة يتعاقد مع أحمد شكري

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 17:26

كتب : رضا السنباطي

أحمد شكري

أعلن نادي الترسانة التعاقد مع أحمد شكري لاعب الأهلي والمصري، والمقاولون العرب الأسبق في صفقة انتقال حر.

وتعد تلك هي التجربة الأولى لأحمد شكري في دوري الدرجة الثانية والتجربة الأولى خارج الدوري المصري الممتاز بشكل عام.

وسبق لشكري اللعب للأهلي في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011 قبل قبل أن ينضم لتليفونات بني سويف على سبيل الإعارة والعودة للأهلي مرة أخرى قبل الانضمام بشكل نهائي لسموحة.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية - الترسانة يضم محمود توبة مدافع الأهلي الأسبق طارق السيد يكشف لـ في الجول تفاصيل الاحتفال بمئوية الترسانة

وانتقل شكري من سموحة للمصري في واحدة من أفضل تجاربه في الدوري، قبل أن يرحل لصفوف إنبي ومنه إلى محطته الأخيرة في الموسم الماضي مع المقاولون العرب.

وشارك شكري الموسم الماضي مع المقاولون العرب في 14 مباراة لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وشارك شكري مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2009 والذي أقيم في مصر، والذي وصل فيه المنتخب لدور الـ 16.

شكري هو التعاقد رقم 17 للترسانة في الموسم الحالي، بعد كل من علي فرج، و سعيد أحمد، ومروان شاهين، ومحمد سمارة، وبلال عارف، والصاوي مصطفى، ومحمود رامبو، وإسلام مسعود، وإسلام عصام، وإسلام فؤاد، وأحمد علي، ومؤمن جابر، ومحمد ناجح، ومادونجا، ومحمد سعيد، ومحمود توبة.

وافتتح الترسانة الموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية بالخسارة على ملعبه أمام بورتو السويس بهدين مقابل هدف واحد.

ويستعد الترسانة لمواجهة النصر في الجولة الثانية يوم الجمعة 8 أكتوبر على ملعب الأخير.

الترسانة أحمد شكري دوري الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
تليجراف: ليفربول يطلب تأجيل موعد انطلاق مباراة واتفورد.. والأخير يرفض 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير.. الكشف عن الراتب الذي طلبه صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الترسانة يتعاقد مع أحمد شكري ساعة | الدرجة الثانية
وارد براوس ينضم لقائمة إنجلترا بدلا من فيليبس المصاب ساعة | أوروبا
الإعلان عن مناقصة الحقوق الإعلامية لـ كأس العرب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساعة | الوطن العربي
عودة الجماهير بنسبة 100% في مباريات بايرن ساعة | الدوري الألماني
البنك الأهلي لـ في الجول: اقترحنا دوري الدور الواحد بشكل ودي.. ولم يكن هناك حديث عن ضغط المباريات ساعة | الدوري المصري
رومانو: إنتر اتفق شفهيا مع أونانا لضمه في العام المقبل 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف